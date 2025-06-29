NASA против астероидов: как организуются миссии направленных ударов

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты провели расчеты, согласно которым вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой в 2032 году оценивалась в 3,1%.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Впоследствии, эта оценка была скорректирована в сторону уменьшения до 0,0017%. Однако последние данные свидетельствуют о том, что вероятность его столкновения с Луной составляет 4,3%.

В случае такого столкновения, астероид, размеры которого варьируются от 53 до 67 метров, потенциально способный вызвать разрушения в городах, может выбросить в космос огромное количество обломков, представляющих опасность для искусственных спутников, космических аппаратов и астронавтов.

В декабре 2032 года возможно столкновение астероида 2024 YR4 с Луной. Кроме того, в апреле 2029 года, астероид Апофис, сопоставимый по размеру с Эйфелевой башней, приблизится к Земле на расстояние 32 000 км и будет виден невооруженным глазом. Это событие послужило поводом для объявления ООН 2029 года Международным годом защиты планеты.

Стоит отметить, что в истории Земли уже были случаи столкновений с астероидами, имевшие катастрофические последствия. Многие ученые полагают, что именно такое событие стало причиной вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад.

Как отмечает Колин Снодграсс, профессор планетарной астрономии Эдинбургского университета, подобные события происходят нечасто, но все же случаются, и потенциально можно предпринять меры для предотвращения их негативных последствий.

В качестве примера можно привести миссию НАСА 2022 года, в рамках которой космический аппарат был направлен к небольшому астероиду Диморфу, вращающемуся вокруг более крупного Дидима, с целью экспериментально проверить возможность изменения его орбиты.

Миссия DART увенчалась успехом: период обращения Диморфа вокруг Дидима сократился на 32 минуты от прежних 12 часов.

Европейское космическое агентство надеется, что полученные данные позволят усовершенствовать методику направленных ударов, подобных DART, и сделать ее надежным способом защиты Земли от астероидной угрозы, пишет The Guardian.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

