Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбор, за который не стыдно: 5 машин до 600 тысяч, которые ездят, а не ломаются
Как сделать чебуреки, которые заставят забыть про уличные
Спите неправильно? Эта ошибка мешает вашему телу восстановиться
Древние камни под охраной: как племя индейцев вышло на защиту своих земель
Машина сама приехала в руки покупателя: Tesla на автопилоте добралась до владельца
Первая кровь: Хачанов нанес поражение Джоковичу перед Уимблдоном – тревожный звонок для серба?
Жизнь в Бухаресте: как румынская столица покоряет экспатов своей доступностью
Эти документы нельзя показывать ГАИ: что вы не обязаны предъявлять при остановке
Центробанк прикрыл лазейку — теперь кредит под машину получить труднее

NASA против астероидов: как организуются миссии направленных ударов

2:41
Наука

Специалисты провели расчеты, согласно которым вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой в 2032 году оценивалась в 3,1%.

астероид
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
астероид

Впоследствии, эта оценка была скорректирована в сторону уменьшения до 0,0017%. Однако последние данные свидетельствуют о том, что вероятность его столкновения с Луной составляет 4,3%.

В случае такого столкновения, астероид, размеры которого варьируются от 53 до 67 метров, потенциально способный вызвать разрушения в городах, может выбросить в космос огромное количество обломков, представляющих опасность для искусственных спутников, космических аппаратов и астронавтов.

В декабре 2032 года возможно столкновение астероида 2024 YR4 с Луной. Кроме того, в апреле 2029 года, астероид Апофис, сопоставимый по размеру с Эйфелевой башней, приблизится к Земле на расстояние 32 000 км и будет виден невооруженным глазом. Это событие послужило поводом для объявления ООН 2029 года Международным годом защиты планеты.

Стоит отметить, что в истории Земли уже были случаи столкновений с астероидами, имевшие катастрофические последствия. Многие ученые полагают, что именно такое событие стало причиной вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад.

Как отмечает Колин Снодграсс, профессор планетарной астрономии Эдинбургского университета, подобные события происходят нечасто, но все же случаются, и потенциально можно предпринять меры для предотвращения их негативных последствий.

В качестве примера можно привести миссию НАСА 2022 года, в рамках которой космический аппарат был направлен к небольшому астероиду Диморфу, вращающемуся вокруг более крупного Дидима, с целью экспериментально проверить возможность изменения его орбиты.

Миссия DART увенчалась успехом: период обращения Диморфа вокруг Дидима сократился на 32 минуты от прежних 12 часов. 

Европейское космическое агентство надеется, что полученные данные позволят усовершенствовать методику направленных ударов, подобных DART, и сделать ее надежным способом защиты Земли от астероидной угрозы, пишет The Guardian.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Домашние животные
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр Аудио 
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию
Азербайджан
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Машина сама приехала в руки покупателя: Tesla на автопилоте добралась до владельца
NASA против астероидов: как организуются миссии направленных ударов
Первая кровь: Хачанов нанес поражение Джоковичу перед Уимблдоном – тревожный звонок для серба?
Жизнь в Бухаресте: как румынская столица покоряет экспатов своей доступностью
Эти документы нельзя показывать ГАИ: что вы не обязаны предъявлять при остановке
Центробанк прикрыл лазейку — теперь кредит под машину получить труднее
Полина Гагарина вспомнила о травматичном опыте: как Фабрика звёзд чуть не пошатнула её психику
Запах, от которого ваша собака без ума — его источник прямо у вас дома
Из речи миссис Деспард вытекало, что английские рабочие могут только завидовать своим русским товарищам… — писала газета Последние новости 30 июня 1931 года
Честно о красках для волос: стоит ли переплачивать за премиум-сегмент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.