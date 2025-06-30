Римский лагерь за пределами империи: находка, меняющая исторические границы

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На севере Нидерландов, в месте под названием Хоог-Бюрло, археологи и студенты обнаружили нечто удивительное — остатки римского военного лагеря, которому около 1800 лет. Это всего лишь четвёртый временный лагерь такого рода, найденный на территории страны.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Римская империя

Империя, простиравшаяся за свои границы

Главная особенность находки — её расположение. Лагерь находится за Нижнегерманским лимесом, официальной северной границей Римской империи, проходившей вдоль Рейна. Расстояние до неё - примерно 25 километров.

"Римляне явно не воспринимали лимес как абсолютную границу. Они действовали и за её пределами", — подчеркнула доцент кафедры древней истории и классической цивилизации Саския Стивенс из Утрехтского университета.

Как технологии помогли археологии

Ключом к открытию стала компьютерная программа, разработанная студентом Йенсом Гори из Саксонского университета прикладных наук.

Она анализировала высоты местности, наличие дорог и водоёмов, а также форму потенциальных лагерей — классическую "игральную карту".

В 2023 году модель указала на участок в Велюве, куда и отправились археологи.

Что удалось найти

В январе 2025 года раскопки подтвердили: здесь действительно стоял временный римский форт. Он занимал 3,6 га, имел V-образный ров, земляной вал и несколько входов.

Несмотря на скромное количество находок, археологи обнаружили, например, фрагмент военного доспеха и элемент замочной скважины.

"Так как лагерь использовался всего несколько дней или недель, артефактов немного. Солдаты передвигались налегке", — объяснила Стивенс.

Дата: II век

Сравнив планировку лагеря и найденные элементы с предыдущими находками, исследователи отнесли его ко II веку н. э.

Место с историческим весом

Район к северу от лимеса, по словам Стивенс, был важен для римлян: отсюда могли вывозиться шкуры, скот и даже рабы. Жившие здесь фризы и хамавы поддерживали с Римом мирные отношения.

Известно, что фризы поставляли солдат в вспомогательные войска и даже в личную охрану императора Нерона.

Уточнения

Ри́мская импе́рия (лат. Imperium Romanum, греч. Βασιλεία Ῥωμαίων) — постреспубликанский период истории Древнего Рима. От восшествия на престол Цезаря Августа в качестве первого римского императора до военной анархии третьего века Римская империя была принципатом с Италией в качестве метрополии своих провинций и городом Римом в качестве единственной столицы.



Короле́вство Нидерла́ндов, (Koninkrijk der Nederlanden; разг. Голла́ндия, Holland) — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами). Это многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием. Официальный язык — нидерландский.

