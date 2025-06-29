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Откройте правду о сыре: как он влияет на ваши сновидения и настроение

2:39
Наука

Наконец-то научное исследование дало ответ на вопрос, может ли употребление сыра перед сном провоцировать кошмарные сновидения. Результаты этого исследования заставят многих пересмотреть свой вечерний рацион.

Французская кухня
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французская кухня

Эксперимент, организованный компанией The Odd Company, специализирующейся на элитной мебели для сна, привлек 30 добровольцев. В течение четырех ночей перед сном они употребляли различные сорта сыра, пользующиеся популярностью в Великобритании: бри, чеддер, стилтон и моцареллу.

Исследователи обнаружили, что употребление 30 граммов сыра непосредственно перед сном увеличивает вероятность ночных кошмаров на целых 93%.

Согласно отчетам участников, после употребления сыра их сны становились более мрачными, тревожными и пугающими. В кошмарах фигурировали измены, встречи с бывшими партнерами, забытые дни рождения, нападения летающих роботов и даже выговоры от учителей сальсы.

Хотя сырная тарелка может выглядеть весьма аппетитно, эксперты предупреждают, что употребление сыра на ночь значительно повышает риск увидеть кошмар. Хуже всего на качество сна влиял сыр бри: у 68% участников он вызывал кошмары. Стилтон приводил к кошмарным сновидениям у 63% испытуемых, чеддер — у 56%, а моцарелла — у 40%.

Исследование также показало, что употребление сыра перед сном приводило к сокращению продолжительности сна в среднем на один час и семь минут за ночь. При этом женщины теряли на сон на пять минут больше, чем мужчины.

Дипломированный диетолог Эми Александер из Nutri Peak объясняет это тем, что сыр, богатый насыщенными жирами и белками, требует длительного переваривания и может повышать температуру тела, препятствуя наступлению глубокой фазы сна. Кроме того, сыр содержит триптофан, аминокислоту, влияющую на выработку серотонина и мелатонина, нейромедиаторов, отвечающих за настроение и сон. Высокий уровень серотонина может влиять на фазу быстрого сна, во время которой возникают самые яркие сновидения.

Александер также отмечает, что выдержанные сорта сыра, такие как пармезан, гауда и рокфор, содержат тирамин, стимулятор, который может повышать активность сердца и мозга, приводя к более интенсивным сновидениям или частым пробуждениям в фазе быстрого сна, сообщает Daily Mail.

Уточнения

Стилтон (англ  Stilton) — английский полумягкий нарезной сыр с голубой плесенью.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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