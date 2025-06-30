Сначала 3%, потом ноль: астрономы вычислили, может ли этот астероид изменить курс

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2:26
Наука

Когда в новостях всплывает очередной астероид, проходящий "на опасно близком расстоянии", легко представить себе сценарий катастрофы. Но за этим пугающим заголовком стоят годы работы учёных, сложные модели и тонны данных, помогающих понять: реальна ли угроза?

Приближающиеся к Земле астероиды
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Приближающиеся к Земле астероиды

Как всё начинается: первые наблюдения

Первые данные об астероиде часто собираются за считанные дни. Астрономы фиксируют его положение и скорость на фоне звёзд.

Чем дольше объект находится под наблюдением, тем точнее можно просчитать его орбиту и понять, приближается ли он к Земле.

Неопределённость в модели: что такое B-плоскость

Любое измерение содержит погрешности. Поэтому вместо одной точной траектории создаётся область возможных путей — плоскость

B. С помощью метода Монте-Карло строятся тысячи гипотетических траекторий: от далёких пролетов до потенциальных столкновений. Статистика таких симуляций и формирует оценку риска.

Кто следит за астероидами

Важнейшую роль играет система Sentry от NASA, которая в реальном времени отслеживает все околоземные объекты.

Если вероятность столкновения превышает определённый порог, астероиду присваивается код по шкале Торино — от 0 (безопасно) до 10 (катастрофа).

Почему риск почти всегда снижается

С каждым новым наблюдением зона неопределённости сужается. Это позволяет исключать всё больше траекторий, ведущих к Земле. Поэтому, даже если изначально шанс столкновения кажется тревожным, позже он почти всегда стремится к нулю.

Пример: астероид 2024 YR4 сначала имел 3,1% вероятность удара по Земле в декабре 2032 года. Позже вероятность снизилась до нуля — но при этом появилась 4% вероятность столкновения с Луной.

Если угроза остаётся

Если после всех уточнений риск сохраняется, в дело вступает планетарная оборона:

  • Кинетический ударник, как в миссии DART, может изменить траекторию астероида.
  • Альтернативы — ядерный взрыв рядом с объектом или так называемый "гравитационный тягач”.
  • Главное — время. По оценкам NASA, от проекта до запуска может уйти минимум 5 лет.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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