Сначала 3%, потом ноль: астрономы вычислили, может ли этот астероид изменить курс

Когда в новостях всплывает очередной астероид, проходящий "на опасно близком расстоянии", легко представить себе сценарий катастрофы. Но за этим пугающим заголовком стоят годы работы учёных, сложные модели и тонны данных, помогающих понять: реальна ли угроза?
Первые данные об астероиде часто собираются за считанные дни. Астрономы фиксируют его положение и скорость на фоне звёзд.
Чем дольше объект находится под наблюдением, тем точнее можно просчитать его орбиту и понять, приближается ли он к Земле.
Любое измерение содержит погрешности. Поэтому вместо одной точной траектории создаётся область возможных путей — плоскость
B. С помощью метода Монте-Карло строятся тысячи гипотетических траекторий: от далёких пролетов до потенциальных столкновений. Статистика таких симуляций и формирует оценку риска.
Важнейшую роль играет система Sentry от NASA, которая в реальном времени отслеживает все околоземные объекты.
Если вероятность столкновения превышает определённый порог, астероиду присваивается код по шкале Торино — от 0 (безопасно) до 10 (катастрофа).
С каждым новым наблюдением зона неопределённости сужается. Это позволяет исключать всё больше траекторий, ведущих к Земле. Поэтому, даже если изначально шанс столкновения кажется тревожным, позже он почти всегда стремится к нулю.
Пример: астероид 2024 YR4 сначала имел 3,1% вероятность удара по Земле в декабре 2032 года. Позже вероятность снизилась до нуля — но при этом появилась 4% вероятность столкновения с Луной.
Если после всех уточнений риск сохраняется, в дело вступает планетарная оборона:
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.
Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.