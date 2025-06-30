Солнце под замком: Британия платит миллионы фунтов, чтобы выключить солнце — зачем

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В условиях стремительно растущих температур и провальных попыток снизить выбросы углерода идея "отключить солнце" уже не звучит как научная фантастика. Великобритания выделила 50 миллионов фунтов на исследования в области солнечной геоинженерии — науки, обещающей временно замедлить глобальное потепление, изменяя количество солнечного света, попадающего на Землю.

Фото: flickr.com by Yoshikazu TAKADA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнце в облаках

Как это работает?

Суть технологий заключается в следующем:

Распыление отражающих частиц в атмосфере — чтобы снизить поступающее солнечное излучение.

Усиление яркости облаков за счёт распыления морской воды — так облака лучше отражают солнечный свет.

Всё это должно снизить температуру на планете и дать миру дополнительное время, чтобы сократить углеродный след.

Почему это вызывает споры?

Геоинженерия — спорный инструмент. Критики считают, что:

Воздействие может быть непредсказуемым: дожди, необходимые для урожая, могут перестать выпадать в нужных регионах.

Внимание может сместиться с главной цели — сокращения выбросов от ископаемого топлива.

Последствия могут оказаться необратимыми, если что-то пойдёт не так.

"Важно подчеркнуть, что геоинженерия — не альтернатива сокращению выбросов", — заявляет профессор Пит Ирвин из Университета Чикаго.

Аргументы сторонников

Профессор Марк Саймс, руководящий исследовательской программой ARIA, утверждает, что бездействие куда опаснее: разрушение океанических течений и таяние ледников приведут к катастрофическим последствиям.

Он уверяет, что:

Токсичных веществ выбрасываться не будет.

Экологическая экспертиза будет обязательной до начала открытых экспериментов.

Местные сообщества привлекут к обсуждению.

Альтернативные исследования

Британский Национальный совет по экологическим исследованиям (NERC) также вложил 10 миллионов фунтов в параллельное изучение возможных последствий солнечной геоинженерии.

Это поможет оценить риски до начала масштабных проектов.

Уточнения

Геоинженерия — комплекс мер и воздействий, направленных на активное изменение климатических условий в локальном регионе Земли либо по всей планете с целью противодействия нежелательному изменению климата (глобальное потепление, парниковый эффект и пр.) и получения наиболее комфортных условий проживания и экономической деятельности на большей части планеты.

