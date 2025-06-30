Солнце под замком: Британия платит миллионы фунтов, чтобы выключить солнце — зачем

В условиях стремительно растущих температур и провальных попыток снизить выбросы углерода идея "отключить солнце" уже не звучит как научная фантастика. Великобритания выделила 50 миллионов фунтов на исследования в области солнечной геоинженерии — науки, обещающей временно замедлить глобальное потепление, изменяя количество солнечного света, попадающего на Землю.
Суть технологий заключается в следующем:
Всё это должно снизить температуру на планете и дать миру дополнительное время, чтобы сократить углеродный след.
Геоинженерия — спорный инструмент. Критики считают, что:
"Важно подчеркнуть, что геоинженерия — не альтернатива сокращению выбросов", — заявляет профессор Пит Ирвин из Университета Чикаго.
Профессор Марк Саймс, руководящий исследовательской программой ARIA, утверждает, что бездействие куда опаснее: разрушение океанических течений и таяние ледников приведут к катастрофическим последствиям.
Он уверяет, что:
Британский Национальный совет по экологическим исследованиям (NERC) также вложил 10 миллионов фунтов в параллельное изучение возможных последствий солнечной геоинженерии.
Это поможет оценить риски до начала масштабных проектов.
Геоинженерия — комплекс мер и воздействий, направленных на активное изменение климатических условий в локальном регионе Земли либо по всей планете с целью противодействия нежелательному изменению климата (глобальное потепление, парниковый эффект и пр.) и получения наиболее комфортных условий проживания и экономической деятельности на большей части планеты.
Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.