Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не начинайте тренировку, пока не узнаете это про анаэробные нагрузки
Одна вещь — десятки образов: как носить кимоно и выглядеть дорого и расслабленно
Соль, ветер и жара делают волосы как мочалку — но есть простой спрей, который спасает ситуацию
Всего одна сковорода — и пирог из капусты выходит сочным, с корочкой и ароматной начинкой
Редкоземельный тупик: как Китай ставит Европу и США на технологическое колено
Александр Петров признался жене в любви в день её рождения: эти слова способны растрогать даже самых чёрствых
Шумоизоляция авто и её влияние на управляемость: не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд
Берёте кошку на руки? Тогда запомните эти ошибки, чтобы не остаться с царапинами и без доверия
Это важнее, чем наследственность: что продлевает жизнь на десятилетия

На глубине 1500 метров — тайна, от которой мурашки: вулкан оказался инкубатором гигантских существ

6:05
Наука

В глубинах Тихого океана произошло открытие, которое может изменить представление о жизни морских обитателей. У берегов канадского острова Ванкувер учёные обнаружили тысячи гигантских яиц, аккуратно размещённых у подножия активного подводного вулкана. Этот феномен не просто поразил исследователей — он стал ключом к пониманию того, как геологические процессы напрямую влияют на развитие и выживание морских видов.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Неожиданная находка на морском дне

Открытие было сделано в ходе экспедиции 2019 года под руководством морского биолога Черисс Дю Пре (Cherisse Du Preez). Исследователи направились к давно считавшемуся спящим подводному вулкану у побережья Британской Колумбии. Однако их ждал сюрприз — вулкан оказался активным. Его высота составляет около 1097 метров над уровнем морского дна, а вершина находится примерно в 1500 метрах под поверхностью воды.

В ходе исследования выяснилось, что из кратера вулкана исходит тёплая вода, насыщенная минералами. Эти гидротермальные источники создают уникальные условия для целой экосистемы, которую раньше никто не наблюдал в этих местах.

Тайна "кошельков русалки"

Главное открытие экспедиции — огромное скопление яиц, известных как "кошельки русалки". Это кожистые капсулы, в которых развиваются эмбрионы скатов. В данном случае речь идёт о редком виде — глубоководном колючем скате, Bathyraja spinosissima, который обитает на глубинах от 762 до 2800 метров.

Размер этих яиц впечатляет — до полуметра в длину. Учитывая суровые условия глубоководных районов, такой размер неудивителен: скаты вкладывают огромное количество энергии и питательных веществ в каждое яйцо, чтобы обеспечить потомству максимальные шансы на выживание.

Вулкан как природный инкубатор

Одной из главных сенсаций стал тот факт, что тепло, исходящее от вулкана, играет ключевую роль в развитии эмбрионов. Обычно развитие яйца колючего ската может занимать до четырёх лет — чрезвычайно долгий срок по меркам морских организмов. Однако тепло гидротермальных источников значительно ускоряет процессы внутри яиц.

Таким образом, вулкан служит своеобразным природным инкубатором, позволяя эмбрионам развиваться быстрее и с большей вероятностью выжить. Этот факт демонстрирует, насколько тесно связаны геологические и биологические процессы в океане.

Не первый случай, но самый масштабный

Подобные явления фиксировались и ранее. В 2018 году исследователи обнаружили скопления яиц скатов у гидротермальных источников недалеко от Галапагосских островов. Однако тогда размер яиц не превышал 10 сантиметров. Находка у Ванкувера уникальна как по количеству, так и по размерам этих биологических структур.

Почему вулканы так важны для океанической жизни

Открытие показало, что подводная вулканическая активность может играть куда более важную роль в морских экосистемах, чем предполагалось ранее. В условиях вечной темноты, экстремального давления и низких температур тепло от подводных источников становится буквально источником жизни.

На склонах вулкана исследователи зафиксировали высокую концентрацию не только яиц, но и взрослых особей разных видов. Это подтверждает гипотезу о том, что подобные места служат естественными питомниками для целого ряда глубоководных организмов.

Экосистемы, о которых мы мало знаем

По словам Черисс Дю Пре, это открытие меняет понимание того, как устроены глубоководные экосистемы. Оказалось, что зоны гидротермальной активности являются не просто местом обитания отдельных видов, но ключевыми центрами воспроизводства.

Кроме скатов, в окрестностях вулкана обитают многочисленные виды рыб, моллюсков, ракообразных и даже кораллов. Многие из них полностью зависят от тепла и химических веществ, выделяемых вулканом.

Как это связано с глобальными экосистемами

Эти находки имеют огромное значение не только для биологии, но и для понимания процессов, происходящих в Мировом океане в целом. Подводные вулканы и гидротермальные источники могут играть ключевую роль в глобальных циклах углерода и серы, а также служить убежищем для видов, способных пережить катастрофические изменения климата.

Кроме того, такие экосистемы считаются потенциальными источниками новых биотехнологий. Уже сегодня исследователи изучают ферменты организмов, обитающих в экстремальных условиях, для применения в медицине, промышленности и энергетике.

Новые вызовы для науки

Несмотря на успехи, большинство подводных вулканов остаются малоизученными. По оценкам геологов, на морском дне находится более миллиона подводных вулканов, из которых детально изучены лишь единицы. Открытие у Ванкувера — это сигнал для научного сообщества: океан по-прежнему хранит огромные тайны.

Исследователи планируют продолжить наблюдения за этим районом, чтобы выяснить, как долго функционирует вулкан, меняется ли активность гидротермальных источников и насколько стабильно сообщество организмов вокруг него.

Океан — планета внутри планеты

Этот феномен ещё раз подтверждает: океан — это по сути отдельная планета с собственными законами, экосистемами и биологическими чудесами. Подводные вулканы оказываются не просто геологическими объектами, а жизненно важными элементами сложных морских систем.

Уточнения

Вулкан — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Авто
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы
Домашние животные
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Одна вещь — десятки образов: как носить кимоно и выглядеть дорого и расслабленно
Соль, ветер и жара делают волосы как мочалку — но есть простой спрей, который спасает ситуацию
Всего одна сковорода — и пирог из капусты выходит сочным, с корочкой и ароматной начинкой
Редкоземельный тупик: как Китай ставит Европу и США на технологическое колено
Александр Петров признался жене в любви в день её рождения: эти слова способны растрогать даже самых чёрствых
Шумоизоляция авто и её влияние на управляемость: не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд
Берёте кошку на руки? Тогда запомните эти ошибки, чтобы не остаться с царапинами и без доверия
Это важнее, чем наследственность: что продлевает жизнь на десятилетия
На глубине 1500 метров — тайна, от которой мурашки: вулкан оказался инкубатором гигантских существ
На грядку — вместо помойки: простой трюк с мусором экономит время, силы и деньги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.