На глубине 1500 метров — тайна, от которой мурашки: вулкан оказался инкубатором гигантских существ

6:05 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубинах Тихого океана произошло открытие, которое может изменить представление о жизни морских обитателей. У берегов канадского острова Ванкувер учёные обнаружили тысячи гигантских яиц, аккуратно размещённых у подножия активного подводного вулкана. Этот феномен не просто поразил исследователей — он стал ключом к пониманию того, как геологические процессы напрямую влияют на развитие и выживание морских видов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Неожиданная находка на морском дне

Открытие было сделано в ходе экспедиции 2019 года под руководством морского биолога Черисс Дю Пре (Cherisse Du Preez). Исследователи направились к давно считавшемуся спящим подводному вулкану у побережья Британской Колумбии. Однако их ждал сюрприз — вулкан оказался активным. Его высота составляет около 1097 метров над уровнем морского дна, а вершина находится примерно в 1500 метрах под поверхностью воды.

В ходе исследования выяснилось, что из кратера вулкана исходит тёплая вода, насыщенная минералами. Эти гидротермальные источники создают уникальные условия для целой экосистемы, которую раньше никто не наблюдал в этих местах.

Тайна "кошельков русалки"

Главное открытие экспедиции — огромное скопление яиц, известных как "кошельки русалки". Это кожистые капсулы, в которых развиваются эмбрионы скатов. В данном случае речь идёт о редком виде — глубоководном колючем скате, Bathyraja spinosissima, который обитает на глубинах от 762 до 2800 метров.

Размер этих яиц впечатляет — до полуметра в длину. Учитывая суровые условия глубоководных районов, такой размер неудивителен: скаты вкладывают огромное количество энергии и питательных веществ в каждое яйцо, чтобы обеспечить потомству максимальные шансы на выживание.

Вулкан как природный инкубатор

Одной из главных сенсаций стал тот факт, что тепло, исходящее от вулкана, играет ключевую роль в развитии эмбрионов. Обычно развитие яйца колючего ската может занимать до четырёх лет — чрезвычайно долгий срок по меркам морских организмов. Однако тепло гидротермальных источников значительно ускоряет процессы внутри яиц.

Таким образом, вулкан служит своеобразным природным инкубатором, позволяя эмбрионам развиваться быстрее и с большей вероятностью выжить. Этот факт демонстрирует, насколько тесно связаны геологические и биологические процессы в океане.

Не первый случай, но самый масштабный

Подобные явления фиксировались и ранее. В 2018 году исследователи обнаружили скопления яиц скатов у гидротермальных источников недалеко от Галапагосских островов. Однако тогда размер яиц не превышал 10 сантиметров. Находка у Ванкувера уникальна как по количеству, так и по размерам этих биологических структур.

Почему вулканы так важны для океанической жизни

Открытие показало, что подводная вулканическая активность может играть куда более важную роль в морских экосистемах, чем предполагалось ранее. В условиях вечной темноты, экстремального давления и низких температур тепло от подводных источников становится буквально источником жизни.

На склонах вулкана исследователи зафиксировали высокую концентрацию не только яиц, но и взрослых особей разных видов. Это подтверждает гипотезу о том, что подобные места служат естественными питомниками для целого ряда глубоководных организмов.

Экосистемы, о которых мы мало знаем

По словам Черисс Дю Пре, это открытие меняет понимание того, как устроены глубоководные экосистемы. Оказалось, что зоны гидротермальной активности являются не просто местом обитания отдельных видов, но ключевыми центрами воспроизводства.

Кроме скатов, в окрестностях вулкана обитают многочисленные виды рыб, моллюсков, ракообразных и даже кораллов. Многие из них полностью зависят от тепла и химических веществ, выделяемых вулканом.

Как это связано с глобальными экосистемами

Эти находки имеют огромное значение не только для биологии, но и для понимания процессов, происходящих в Мировом океане в целом. Подводные вулканы и гидротермальные источники могут играть ключевую роль в глобальных циклах углерода и серы, а также служить убежищем для видов, способных пережить катастрофические изменения климата.

Кроме того, такие экосистемы считаются потенциальными источниками новых биотехнологий. Уже сегодня исследователи изучают ферменты организмов, обитающих в экстремальных условиях, для применения в медицине, промышленности и энергетике.

Новые вызовы для науки

Несмотря на успехи, большинство подводных вулканов остаются малоизученными. По оценкам геологов, на морском дне находится более миллиона подводных вулканов, из которых детально изучены лишь единицы. Открытие у Ванкувера — это сигнал для научного сообщества: океан по-прежнему хранит огромные тайны.

Исследователи планируют продолжить наблюдения за этим районом, чтобы выяснить, как долго функционирует вулкан, меняется ли активность гидротермальных источников и насколько стабильно сообщество организмов вокруг него.

Океан — планета внутри планеты

Этот феномен ещё раз подтверждает: океан — это по сути отдельная планета с собственными законами, экосистемами и биологическими чудесами. Подводные вулканы оказываются не просто геологическими объектами, а жизненно важными элементами сложных морских систем.

Уточнения

Вулкан — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

