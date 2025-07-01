Пока вы спали, Земля прокрутилась быстрее: три дня в 2025 году исчезнут из-за 1,5 миллисекунды

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Мы привыкли думать, что сутки — это всегда ровно 86 400 секунд. Но это лишь условность. На самом деле Земля вращается не с идеальной точностью, и летом 2025 года мы официально проживём три самых коротких дня за последнее десятилетие.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета

Когда всё произойдёт

9 июля, 22 июля и особенно 5 августа 2025 года — дни, которые войдут в историю. Последняя дата станет абсолютным рекордом: день сократится на 1,51 миллисекунды. Незаметно для человека, но крайне важно для науки.

Почему планета спешит

Причина — в геофизических "пульсациях" самой Земли.

На её вращение влияет масса процессов:

землетрясения,

извержения вулканов,

приливы,

тектонические сдвиги,

перемещения масс в мантии и ядре.

С 2020 года учёные замечают постепенное ускорение вращения. Если тренд сохранится, то уже к 2029 году, возможно, впервые в истории придётся вычесть високосную секунду, чтобы синхронизировать астрономическое и атомное время.

Вчера — короче, завтра — длиннее

Мало кто знает: в бронзовом веке сутки были короче на 0,47 секунды. В мезозойскую эру день длился всего 23 часа. А вот через 200 миллионов лет, по прогнозам, он продлится 25 часов — из-за замедления, вызванного гравитационными "тормозами" Луны и перераспределением масс на планете.

Виновато ядро? Пока это гипотеза

Что именно вызывает ускорение сейчас — пока непонятно. Океанические и атмосферные модели не дают точных ответов. Всё больше учёных считают, что дело в внутреннем ядре, которое вращается особым образом и влияет на стабильность планеты. Но измерить это напрямую пока невозможно.

Почему это важно, если разница в миллисекунды

Потому что высокоточная навигация, GPS, спутники и телекоммуникации завязаны на микросекундную синхронизацию. Изменения в длительности суток могут вызывать сбои, если не учитывать их заранее. Поэтому международные службы времени следят за каждым колебанием, как за биением сердца Земли.

Уточнения

GPS (англ. Global Positioning System) — американская система глобального позиционирования, читается Джи Пи Эс, также ГПС (глобальная позиционирующая система) — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84.

