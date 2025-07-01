Этот прибор не показывал погоду, но предвещал бурю: находка из эпохи, когда Солнце ещё вращалось вокруг Земли

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Во Фромборке, тихом польском городке, где Николай Коперник провёл последние годы жизни, археологи сделали находку, от которой у историков учащённо бьётся сердце: 500-летний компас, обнаруженный рядом с местом возможного захоронения великого астронома.

Фото: commons.wikimedia by Pudelek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник Николаю Копернику в Торуни, Польша

Металлическая загадка под старинной кладкой

Открытие сделали участники Варминской исследовательской группы с помощью георадара. Прибор зафиксировал подземную камеру, в которой были три узких туннеля и странный металлический предмет. Им оказался компас, датируемый началом XVI века — эпохой, когда Коперник жил и работал.

Особый интерес вызвала форма компаса, почти идентичная той, что изображалась на старинных гравюрах рядом с Коперником. Это, конечно, не доказательство принадлежности, но совпадение слишком уж красноречиво, чтобы его игнорировать.

Где гелиоцентризм — там и инструмент

Фромборк — не просто точка на карте. Это именно то место, где в 1510 году Коперник стал каноником и начал работу над идеей, которая перевернула Вселенную: Солнце, а не Земля, находится в центре. Здесь он создавал расчёты, писал и наблюдал за звёздами. Подобные инструменты той эпохи — редкость даже в музеях, а уж в хорошем состоянии — почти миф.

Компас пойдёт на экспертизу — и в музей

Сейчас артефакт отправлен на глубокую научную экспертизу: изучат металл, гравировки, место происхождения. Если окажется, что он сделан в Польше или Пруссии в начале XVI века — это будет ещё один шаг к разгадке.

Это уже вторая подобная находка в заповеднике, связанном с Коперником. Первая была повреждена, а её происхождение установить не удалось. Но этот компас — в отличной сохранности, и совсем скоро его можно будет увидеть в Музее Коперника.

Даже если он не принадлежал лично учёному, это — вещь из его времени, из его окружения. А значит, ключ к эпохе, где разум только начинал спорить с догмами, а люди вроде Коперника — менять мир.

Уточнения

Никола́й Копе́рник (пол. Mikołaj Kopernik, нем. Niklas Koppernigk; 19 февраля 1473, Торунь — 24 мая 1543, Фромборк) — польский и немецкий астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции.

