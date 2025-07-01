Пока одни копят на очки, другие спасают зрение: новый белок делает за глаза всю грязную работу

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Потеря зрения с возрастом долго считалась делом времени. Особенно при возрастной макулярной дегенерации (ВМД) — одном из самых распространённых и пугающих глазных заболеваний у людей старше 50 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глаз

Но теперь на горизонте — реальный прорыв. Учёные обнаружили молекулу, которая может остановить разрушение сетчатки ещё до того, как появятся необратимые изменения.

Оружие против ВМД — в нашем же организме

Речь о молекуле apoM (аполипопротеин M), входящей в состав "хорошего" холестерина. Её уникальность в способности соединяться с биоактивным липидом S1p, формируя тандем, обладающий мощным противовоспалительным и защитным действием. Причём не только для глаз, но и для сердца.

Эксперименты показали: зрение можно защитить заранее

На лабораторных мышах повышение уровня ApoM в крови дало впечатляющие результаты:

уменьшение холестериновых отложений в тканях глаза,

улучшение функции фоторецепторов — клеток, чувствительных к свету.

А ведь именно холестерин запускает патологические процессы, ведущие к ВМД. Если убрать его влияние — можно остановить болезнь на старте.

Один белок — защита и для глаз, и для сердца

Но эффект ApoM выходит за пределы офтальмологии.

Благодаря связи с S1p, эта молекула способна:

снижать воспаление,

стабилизировать обмен веществ,

повышать устойчивость клеток.

Такие механизмы важны не только для зрения, но и для здоровья сердечной мышцы. Это открывает путь к созданию универсального профилактического средства против возрастных болезней.

Что дальше: когда ждать лекарства

На ближайшие годы запланирован переход к клиническим исследованиям. Препараты на основе ApoM будут безопасны — ведь это естественный белок организма. И хотя путь до аптек ещё долгий, уже сейчас ясно: офтальмология входит в новую эпоху — когда зрение можно сохранить, а не пытаться вернуть.

Уточнения

Макулодистрофи́я — общее название для группы заболеваний, при которых поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. В основе макулодистрофии лежит патология сосудов и ишемия (нарушение питания) центральной зоны сетчатки, которая отвечает за центральное зрение. Возрастная макулодистрофия или возрастная макулярная дегенерация (ВМД, англ. age-related macular degeneration, AMD) — одна из самых частых причин слепоты у людей старше 55 лет.



Аполипопротеин M (апоM; англ. apolipoprotein M, apoM) — белок из семейства липокалинов, аполипопротеин плазмы крови, который входит в основном в состав липопротеинов высокой плотности.

