Такого никто не ожидал: старые сенокосы стали эталоном плодородия

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Можно ли найти эталонный чернозем в условиях, когда почти все земли распаханы? Российские ученые утверждают — да, и он прямо под ногами.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плодородная почва

Специалисты из Белгородского государственного университета и МГУ обнаружили уникальные участки земли, которые сохранили свои свойства, несмотря на то, что ими пользовались люди — косили траву, пасли скот, но не пахали. Исследования показали: черноземы, не тронутые плугом более 250 лет, почти не уступают по качеству абсолютно диким, заповедным почвам.

"Черноземы сенокосов и выгонов благодаря их сходству с нетронутыми человеком почвами можно использовать в качестве эталонов", — поясняет профессор Юрий Чендев.

Почему это важно

Во многих регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях - найти по-настоящему "нетронутые" почвы практически невозможно. Почти всё давно вспахано и используется в сельском хозяйстве. А без эталона — не с чем сравнивать.

Исследователи изучили 100 образцов черноземов в Белгородской и Курской областях, сравнивая данные с историческими картами XVIII века. Они доказали: в результате длительного возделывания пахотные земли утратили до 25% органического вещества. Почвы на сенокосах и пастбищах сохранили его гораздо больше — почти как в заповедниках.

Чем сенокос лучше плуга

Плотность: чернозем на сенокосах оказался лишь немного плотнее "дикого" — от вытаптывания скотом.

Органика: в пахотных землях её в разы меньше.

Структура: на сенокосах и пастбищах — стабильная, на пашне — разрушена техникой.

Вывод: даже если землю использовали, но не пахали — она сохраняет ценные свойства. Это открытие позволяет точнее оценивать состояние чернозема и разрабатывать меры по его восстановлению.

Уточнения

Чернозём (чернозёмные почвы; от рус. чёрная земля) — тёмноокрашенные почвы с мощным гумусовым горизонтом богатым органическим веществом, сформированные в сухом климате степной зоны.

