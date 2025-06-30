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Редкое растение исчезало из природы — учёные нашли способ спасти его

2:25
Наука

Клонирование редкого медоносного растения, остролодочника волосистого, завершилось настоящим научным прорывом. Впервые в истории сотрудники Ботанического сада ДВО РАН успешно применили метод микроклонального размножения для этого краснокнижного вида.

Остролодочник волосистый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Emanuele Santarelli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Остролодочник волосистый

Что за растение

Остролодочник волосистый (Oxytropis pilosa) — представитель семейства бобовых. Он ценен как лекарственное и декоративное растение, а ещё - как перспективный медонос.

Однако его численность стремительно сокращается: нарушены условия произрастания, участились случаи распашки степей и перевыпаса скота, увеличился антропогенный прессинг, а климатические изменения резко сократили количество осадков в природной среде.

Несмотря на широкий ареал — от Европы до Монголии и Малой Азии, — в дикой природе растение становится всё большей редкостью. Оно внесено в Красные книги десяти российских регионов, а также Беларуси и Эстонии.

Как проходил эксперимент

Инициаторами эксперимента стали инженер Мария Никифорова и младший научный сотрудник Ксения Бердасова из группы "Биотехнологии растений".

"Первые всходы удалось получить довольно быстро — благодаря нашей технологии преодоления семенного покоя. Сложности начались позже: около 40% растений погибали каждый месяц, и мы постоянно корректировали условия. Прорыв произошёл спустя год — пошёл стабильный рост побегов и началось корнеобразование. Это стало доказательством успешной адаптации клонов", — рассказала Мария Никифорова.

Зачем клонировать растения

Клонирование позволяет сохранить редкие и исчезающие виды. Часто семена таких растений или вовсе не прорастают, или прорастают с минимальной всхожестью — как в случае с остролодочником. Метод микроклонального размножения помогает из одного растения получить множество генетически идентичных, здоровых экземпляров — быстро и в стерильной среде.

"Мы клонировали растение из его собственных клеток — не создавая ничего заново, не редактируя гены. Это не сорт и не ГМО. Это способ сохранить вид таким, какой он есть, и, возможно, вернуть его в дикую природу", — подчеркнула Ксения Бердасова.

Уточнения

Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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