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Как нейросети научились писать так, что их не отличить от людей

2:29
Наука

Большие языковые модели умеют удивлять — и не только пользователей, но и специалистов по проверке уникальности текстов. По данным нового исследования, 80% текстов, сгенерированных популярными ИИ, проходят антиплагиат со значением свыше 75%. Что это значит — случайность, технологический прогресс или новая реальность для образовательной среды?

Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном
Фото: freepik.com by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кудрявая девушка в зелёной рубашке с телефоном

Что и как проверяли

Учёные Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова провели масштабный эксперимент. Им было поручено четырём нейросетям выполнить задания из пособий по английскому языку. Ответы требовалось оформить в виде эссе, писем и коротких статей. Оценка производилась по пяти критериям: от длины текста до степени оригинальности.

"Были выбраны большие языковые модели, которые по бенчмаркам из предыдущих исследований показывают лучшие результаты в аргументации и рассуждениях. 80% сгенерированных текстов прошли проверку на уникальность с результатом более 75%", — сообщили в пресс-службе МГУ.

Почему это важно

Результаты впечатляют: нейросети не просто "копируют" — они создают креативные, грамотно структурированные тексты, способные обойти даже продвинутые антиплагиат-системы. Но это открывает и новые вызовы: образовательным учреждениям придётся менять подходы к проверке знаний.

Что дальше

Авторы подчёркивают: модели с ИИ действительно способны справляться с большими объёмами данных и генерировать нестандартные решения. Однако необходимо учиться правильно с ними взаимодействовать. Особенно актуальным становится анализ эффективных запросов и развитие цифровой грамотности студентов.

"Важным направлением для дальнейшего исследования представляется изучение формулировок наиболее успешных запросов (промтов) и, как результат, выявление способов формирования эффективных стратегий интеракции с технологиями ИИ в рамках профессиональной компетенции студентов", — уточнили в университете.

Исследование в контексте

Работа проводилась в рамках междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ под названием "Сохранение мирового культурно-исторического наследия". Актуальность темы выходит далеко за рамки одного вуза — на кону будущее всей системы образования.

Уточнения

Антиплагиа́т (Антиплагиат.ру) — российский интернет-проект, программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых документов на наличие заимствований из открытых источников в сети Интернет и других источников.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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