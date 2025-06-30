Как нейросети научились писать так, что их не отличить от людей

Большие языковые модели умеют удивлять — и не только пользователей, но и специалистов по проверке уникальности текстов. По данным нового исследования, 80% текстов, сгенерированных популярными ИИ, проходят антиплагиат со значением свыше 75%. Что это значит — случайность, технологический прогресс или новая реальность для образовательной среды?
Учёные Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова провели масштабный эксперимент. Им было поручено четырём нейросетям выполнить задания из пособий по английскому языку. Ответы требовалось оформить в виде эссе, писем и коротких статей. Оценка производилась по пяти критериям: от длины текста до степени оригинальности.
"Были выбраны большие языковые модели, которые по бенчмаркам из предыдущих исследований показывают лучшие результаты в аргументации и рассуждениях. 80% сгенерированных текстов прошли проверку на уникальность с результатом более 75%", — сообщили в пресс-службе МГУ.
Результаты впечатляют: нейросети не просто "копируют" — они создают креативные, грамотно структурированные тексты, способные обойти даже продвинутые антиплагиат-системы. Но это открывает и новые вызовы: образовательным учреждениям придётся менять подходы к проверке знаний.
Авторы подчёркивают: модели с ИИ действительно способны справляться с большими объёмами данных и генерировать нестандартные решения. Однако необходимо учиться правильно с ними взаимодействовать. Особенно актуальным становится анализ эффективных запросов и развитие цифровой грамотности студентов.
"Важным направлением для дальнейшего исследования представляется изучение формулировок наиболее успешных запросов (промтов) и, как результат, выявление способов формирования эффективных стратегий интеракции с технологиями ИИ в рамках профессиональной компетенции студентов", — уточнили в университете.
Работа проводилась в рамках междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ под названием "Сохранение мирового культурно-исторического наследия". Актуальность темы выходит далеко за рамки одного вуза — на кону будущее всей системы образования.
Антиплагиа́т (Антиплагиат.ру) — российский интернет-проект, программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых документов на наличие заимствований из открытых источников в сети Интернет и других источников.
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