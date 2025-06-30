Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивное питание 2025: что теперь пьют в зале — и почему не всё из этого безопасно
Автомобильный кризис в Великобритании: Lotus планирует закрыть завод
Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю
Крапива в бочке, банки в подвале: подкормка, которая превращает огурцы в золото
Собака остаётся одна: один секрет, который поможет вашей собаке легче переносить одиночество
Два похожих датчика, две разные беды: как не перепутать уровень и давление масла
Пол как зеркало, но без магии: два трюка, о которых молчат производители швабр
Юморист Слепаков* иронизирует о жизни в Израиле: почему счастье здесь особое
Яблоки для сердца: вот почему вам стоит есть их каждый день

Уколы больше не нужны? Новая технология может изменить жизнь диабетиков

2:31
Наука

Миллионы людей во всём мире ежедневно сталкиваются с непростой задачей — контролировать уровень сахара в крови. Особенно тяжело приходится тем, кто страдает диабетом первого типа. Но кажется, учёные нашли способ облегчить их жизнь.

лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лаборатория

Печать клеток, которые спасают

Международная команда биотехнологов разработала революционный метод: теперь островки поджелудочной железы можно… напечатать. И не просто напечатать — они пригодны для вживления под кожу. Об этом сообщает пресс-служба Европейского общества трансплантации органов (ESOT).

"Наша задача — воссоздать естественную среду, в которой смогут выживать островковые клетки. Биочернила позволяют нам точно имитировать структуру тканей поджелудочной железы, снабжающих клетки кислородом и питательными веществами", — пояснил Квентин Перье, научный сотрудник Университета Уэйк-Форест.

Что это за "островки"

Островки поджелудочной железы — это небольшие скопления клеток, на которые приходится всего 1-2% массы органа. Однако именно они отвечают за выработку инсулина и других важнейших гормонов. У здорового человека их около миллиона.

При диабете первого типа иммунная система уничтожает эти клетки. В результате организм теряет способность контролировать уровень глюкозы, что требует постоянных инъекций инсулина.

Новый подход — меньше стресса для клеток

Учёные подошли к задаче комплексно: они разработали протокол биопечати, при котором клетки практически не повреждаются. Потери составляют менее 10%. Уже на третьей неделе выращенные островки начали реагировать на изменения уровня сахара — и делали это активнее, чем обычные культуры клеток.

Перспективы — как никогда реальные

Эти островки можно использовать как подкожные имплантаты. Это значит, что пациенты смогут обходиться без частых уколов инсулина, а уровень сахара будет регулироваться автоматически.

Почему это важно

По данным ВОЗ, диабетом страдают более 460 миллионов человек. Первый тип возникает в результате аутоиммунной реакции, второй — развивается на фоне хронической гипергликемии. Учёные продолжают искать способы лечения обоих типов, и биопечать открывает перед ними совершенно новые горизонты.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Спортивное питание 2025: что теперь пьют в зале — и почему не всё из этого безопасно
Автомобильный кризис в Великобритании: Lotus планирует закрыть завод
Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю
Крапива в бочке, банки в подвале: подкормка, которая превращает огурцы в золото
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр
Собака остаётся одна: один секрет, который поможет вашей собаке легче переносить одиночество
Два похожих датчика, две разные беды: как не перепутать уровень и давление масла
Пол как зеркало, но без магии: два трюка, о которых молчат производители швабр
Юморист Слепаков* иронизирует о жизни в Израиле: почему счастье здесь особое
Яблоки для сердца: вот почему вам стоит есть их каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.