Уколы больше не нужны? Новая технология может изменить жизнь диабетиков

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Миллионы людей во всём мире ежедневно сталкиваются с непростой задачей — контролировать уровень сахара в крови. Особенно тяжело приходится тем, кто страдает диабетом первого типа. Но кажется, учёные нашли способ облегчить их жизнь.

Фото: https://commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ лаборатория

Печать клеток, которые спасают

Международная команда биотехнологов разработала революционный метод: теперь островки поджелудочной железы можно… напечатать. И не просто напечатать — они пригодны для вживления под кожу. Об этом сообщает пресс-служба Европейского общества трансплантации органов (ESOT).

"Наша задача — воссоздать естественную среду, в которой смогут выживать островковые клетки. Биочернила позволяют нам точно имитировать структуру тканей поджелудочной железы, снабжающих клетки кислородом и питательными веществами", — пояснил Квентин Перье, научный сотрудник Университета Уэйк-Форест.

Что это за "островки"

Островки поджелудочной железы — это небольшие скопления клеток, на которые приходится всего 1-2% массы органа. Однако именно они отвечают за выработку инсулина и других важнейших гормонов. У здорового человека их около миллиона.

При диабете первого типа иммунная система уничтожает эти клетки. В результате организм теряет способность контролировать уровень глюкозы, что требует постоянных инъекций инсулина.

Новый подход — меньше стресса для клеток

Учёные подошли к задаче комплексно: они разработали протокол биопечати, при котором клетки практически не повреждаются. Потери составляют менее 10%. Уже на третьей неделе выращенные островки начали реагировать на изменения уровня сахара — и делали это активнее, чем обычные культуры клеток.

Перспективы — как никогда реальные

Эти островки можно использовать как подкожные имплантаты. Это значит, что пациенты смогут обходиться без частых уколов инсулина, а уровень сахара будет регулироваться автоматически.

Почему это важно

По данным ВОЗ, диабетом страдают более 460 миллионов человек. Первый тип возникает в результате аутоиммунной реакции, второй — развивается на фоне хронической гипергликемии. Учёные продолжают искать способы лечения обоих типов, и биопечать открывает перед ними совершенно новые горизонты.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

