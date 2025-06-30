Версии есть, правды нет: крушение Boeing 737 остаётся загадкой

2:59 Your browser does not support the audio element. Наука

В марте 2022 года Китай стал ареной одной из самых загадочных и трагических авиакатастроф последнего десятилетия.

Фото: commons.wikimedia.org by Rafael Luiz Canossa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Boeing 737-800

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern, выполнявший внутренний рейс, внезапно вошёл в крутое пике и с огромной скоростью врезался в землю. Все находившиеся на борту погибли.

Поведение самолёта в последние секунды вызвало шок у экспертов: таких падений, почти вертикальных и без радиосигналов бедствия, практически не бывает.

Расследованием инцидента занималось Управление гражданской авиации Китая (CAAC). Спустя два года после трагедии, в 2024 году, CAAC опубликовал официальный отчёт, который, по мнению многих наблюдателей, лишь добавил вопросов.

В документе говорится, что авария была "очень редкой" и "сложной по природе", однако конкретной причины крушения не названо. Более того, в отчёте исключены такие возможные факторы, как технические сбои в системах управления, отказ радиосвязи, плохие погодные условия, перевозка опасных грузов и даже проблемы с лицензией пилотов.

Но самый тревожный момент — это отказ властей Китая раскрыть подробности расследования. Официальный запрос о предоставлении полной информации был отклонён CAAC, а в качестве причины указана угроза национальной безопасности и социальной стабильности.

Этот шаг вызвал волну критики и подозрений, как внутри страны, так и за её пределами. Многие эксперты и международные авиационные организации выразили обеспокоенность тем, что отсутствие прозрачности мешает глобальным усилиям по обеспечению безопасности полётов.

Появлялись предположения, что крушение могло быть результатом преднамеренных действий, однако CAAC прямо этого не подтверждает. А без официальной версии любые домыслы остаются на уровне гипотез. Между тем, Boeing и другие участники рынка не получили достаточной информации, чтобы использовать уроки этой катастрофы для повышения безопасности.

Формально Китай выполнил обязательство по публикации отчёта в течение двух лет, как того требует международное авиационное право. Однако отсутствие чётких выводов и блокировка доступа к материалам расследования подрывают доверие к процессу. Сам факт, что катастрофа остаётся неразгаданной, несёт в себе риск: подобные инциденты могут повториться, если не выявлены и не устранены их причины.

Таким образом, крушение Boeing 737-800 в Китае остаётся одной из самых тёмных страниц в истории современной гражданской авиации. Без объяснений, без выводов и без уроков, которые могли бы сделать небо безопаснее для всех.

Уточнения

China Eastern Airlines — крупная китайская авиакомпания со штаб-квартирой в Шанхае. Она обслуживает международные, внутренние и местные направления. Основные аэропорты авиакомпании — аэропорт Хунцяо и международный аэропорт Пудун. Входит в международный альянс SkyTeam.

