Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сизый, белый, чёрный: как по выхлопу распознать мёртвый двигатель и избежать неудачной покупки
Кожа ведёт себя странно? Возможно, ты просто всё наносишь не в том порядке
Шерсти почти нет, любви хоть отбавляй: 8 идеальных котов
В небе нет места самовыражению: шокирующие откровения стюардессы Emirates
Как одна вещь на окне избавит ваш дом от мух: работает быстрее ловушек и химии
Это тонкое и часто упускаемое из виду упражнение укрепит ваш корпус, руки и равновесие
Верка Сердючка ответила матом критикам русского языка: скандал в Киеве
Лососевые нерестовые реки и озёра под защитой: какие меры принимают в Камчатском крае
Место, где родилась любовь: Бородина и Сердюков отправились в свадебное путешествие

Привычный мир уйдет под воду: судьба этого города предрешена

4:34
Наука

Новый Орлеан и окружающие его природные территории постепенно уходят под воду, и хотя большая часть города пока остаётся относительно стабильной, последние данные указывают на тревожные изменения.

автомобиль в воде
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль в воде

Исследователи из Тулейнского университета выяснили, что система защиты от наводнений, возведённая после разрушительного урагана "Катрина" и обошедшаяся в 15 миллиардов долларов, может потребовать регулярного обновления из-за постепенного оседания грунта.

Результаты исследования, опубликованные в одном из ведущих научных журналов, основаны на анализе спутниковых данных, собранных с 2002 по 2020 годы. С помощью радиолокационных снимков учёные отслеживали малейшие изменения высоты поверхности земли в регионе. Выяснилось, что некоторые районы города, прилегающие водно-болотные угодья и даже отдельные участки защитных дамб ежегодно опускаются более чем на 2,5 сантиметра, а в наиболее проблемных зонах снижение достигает почти 5 сантиметров в год.

Ведущий автор исследования отметила, что в таком городе, как Новый Орлеан, где значительная часть территории уже находится на уровне моря или ниже, даже небольшие изменения высоты могут резко увеличить риск затопления.

Причины этого явления, известного как оседание грунта, разнообразны: от естественного уплотнения почвы до человеческой деятельности, такой как откачка грунтовых вод, промышленное развитие и осушение болот для расширения городских территорий.

Для анализа использовалась передовая технология дистанционного зондирования, которая позволяет измерять изменения высоты поверхности с точностью до миллиметров. Эта методика дала возможность составить самую детализированную карту вертикальных движений грунта в Новом Орлеане, включая труднодоступные водно-болотные угодья, о которых ранее не было точных данных.

Одним из самых тревожных выводов стало то, что даже бетонные дамбы и насыпи, построенные для защиты города от наводнений, сами подвержены оседанию.

В некоторых случаях эти сооружения опускаются быстрее, чем поднимается уровень моря, что снижает их эффективность в борьбе со штормовыми волнами. Соавтор исследования подчеркнул, что эти данные служат серьёзным предупреждением: без постоянного наблюдения и обслуживания защитные системы рискуют утратить свою надёжность.

Исследование также выявило зоны повышенного оседания вблизи промышленных объектов, аэропорта и новых жилых районов, где, вероятно, происходит сжатие грунта из-за откачки подземных вод. Однако в некоторых местах, например, в районе Мисуд, наблюдалось небольшое поднятие поверхности, что может быть связано с восстановлением уровня грунтовых вод после прекращения их промышленной добычи.

Особое внимание учёные уделили водно-болотным угодьям к востоку от города, которые играют важную роль в экосистеме и защите от штормов. В некоторых местах эти территории опускаются так быстро, что в ближайшие десятилетия могут превратиться в открытые водоёмы, если тенденция сохранится. Это угрожает не только местной флоре и фауне, но и снижает естественную защиту города от штормовых волн.

Новый Орлеан, значительная часть которого расположена ниже уровня моря, зависит от сложной системы дамб, насосов и каналов, чтобы оставаться сухим. Однако с повышением уровня моря и продолжающимся оседанием грунта запас прочности этой системы сокращается. Исследователи отметили, что без регулярного мониторинга, включающего как спутниковые данные, так и наземные измерения, невозможно точно определить, где и какие укрепления необходимы для подготовки к будущим штормам.

Ведущий автор исследования добавила, что их выводы требуют дополнительной проверки на местах, особенно в отношении таких важных объектов, как дамбы, где в рамках проекта не проводились наземные измерения. Тем не менее, исследование подчёркивает огромный потенциал спутниковых технологий для управления инфраструктурой и планирования в городах, расположенных в прибрежных зонах, которые сталкиваются с аналогичными вызовами по всему миру.

Уточнения

Но́вый Орлеа́н — крупный портовый город в США, самый густонаселённый город штата Луизиана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Последние материалы
Сизый, белый, чёрный: как по выхлопу распознать мёртвый двигатель и избежать неудачной покупки
Кожа ведёт себя странно? Возможно, ты просто всё наносишь не в том порядке
Шерсти почти нет, любви хоть отбавляй: 8 идеальных котов
В небе нет места самовыражению: шокирующие откровения стюардессы Emirates
Как одна вещь на окне избавит ваш дом от мух: работает быстрее ловушек и химии
Это тонкое и часто упускаемое из виду упражнение укрепит ваш корпус, руки и равновесие
Верка Сердючка ответила матом критикам русского языка: скандал в Киеве
Лососевые нерестовые реки и озёра под защитой: какие меры принимают в Камчатском крае
Место, где родилась любовь: Бородина и Сердюков отправились в свадебное путешествие
Резкий отказ от напитка вызывает раздражительность и тревогу: как сохранить энергию и спокойствие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.