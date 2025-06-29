Привычный мир уйдет под воду: судьба этого города предрешена

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Новый Орлеан и окружающие его природные территории постепенно уходят под воду, и хотя большая часть города пока остаётся относительно стабильной, последние данные указывают на тревожные изменения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль в воде

Исследователи из Тулейнского университета выяснили, что система защиты от наводнений, возведённая после разрушительного урагана "Катрина" и обошедшаяся в 15 миллиардов долларов, может потребовать регулярного обновления из-за постепенного оседания грунта.

Результаты исследования, опубликованные в одном из ведущих научных журналов, основаны на анализе спутниковых данных, собранных с 2002 по 2020 годы. С помощью радиолокационных снимков учёные отслеживали малейшие изменения высоты поверхности земли в регионе. Выяснилось, что некоторые районы города, прилегающие водно-болотные угодья и даже отдельные участки защитных дамб ежегодно опускаются более чем на 2,5 сантиметра, а в наиболее проблемных зонах снижение достигает почти 5 сантиметров в год.

Ведущий автор исследования отметила, что в таком городе, как Новый Орлеан, где значительная часть территории уже находится на уровне моря или ниже, даже небольшие изменения высоты могут резко увеличить риск затопления.

Причины этого явления, известного как оседание грунта, разнообразны: от естественного уплотнения почвы до человеческой деятельности, такой как откачка грунтовых вод, промышленное развитие и осушение болот для расширения городских территорий.

Для анализа использовалась передовая технология дистанционного зондирования, которая позволяет измерять изменения высоты поверхности с точностью до миллиметров. Эта методика дала возможность составить самую детализированную карту вертикальных движений грунта в Новом Орлеане, включая труднодоступные водно-болотные угодья, о которых ранее не было точных данных.

Одним из самых тревожных выводов стало то, что даже бетонные дамбы и насыпи, построенные для защиты города от наводнений, сами подвержены оседанию.

В некоторых случаях эти сооружения опускаются быстрее, чем поднимается уровень моря, что снижает их эффективность в борьбе со штормовыми волнами. Соавтор исследования подчеркнул, что эти данные служат серьёзным предупреждением: без постоянного наблюдения и обслуживания защитные системы рискуют утратить свою надёжность.

Исследование также выявило зоны повышенного оседания вблизи промышленных объектов, аэропорта и новых жилых районов, где, вероятно, происходит сжатие грунта из-за откачки подземных вод. Однако в некоторых местах, например, в районе Мисуд, наблюдалось небольшое поднятие поверхности, что может быть связано с восстановлением уровня грунтовых вод после прекращения их промышленной добычи.

Особое внимание учёные уделили водно-болотным угодьям к востоку от города, которые играют важную роль в экосистеме и защите от штормов. В некоторых местах эти территории опускаются так быстро, что в ближайшие десятилетия могут превратиться в открытые водоёмы, если тенденция сохранится. Это угрожает не только местной флоре и фауне, но и снижает естественную защиту города от штормовых волн.

Новый Орлеан, значительная часть которого расположена ниже уровня моря, зависит от сложной системы дамб, насосов и каналов, чтобы оставаться сухим. Однако с повышением уровня моря и продолжающимся оседанием грунта запас прочности этой системы сокращается. Исследователи отметили, что без регулярного мониторинга, включающего как спутниковые данные, так и наземные измерения, невозможно точно определить, где и какие укрепления необходимы для подготовки к будущим штормам.

Ведущий автор исследования добавила, что их выводы требуют дополнительной проверки на местах, особенно в отношении таких важных объектов, как дамбы, где в рамках проекта не проводились наземные измерения. Тем не менее, исследование подчёркивает огромный потенциал спутниковых технологий для управления инфраструктурой и планирования в городах, расположенных в прибрежных зонах, которые сталкиваются с аналогичными вызовами по всему миру.

Уточнения

Но́вый Орлеа́н — крупный портовый город в США, самый густонаселённый город штата Луизиана.

