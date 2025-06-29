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50 000 лет генетической истории: как Индия стала лидером культурного разнообразия

2:00
Наука

Индия, где сосуществуют около 5000 различных этнолингвистических и религиозных групп, является одним из мировых лидеров по культурному и генетическому разнообразию.

Индианка
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Индианка

Однако, несмотря на это, геномные исследования в Индии все еще недостаточно развиты, особенно по сравнению с другими неевропейскими группами, такими как жители Восточной Азии и Африки.

Новейший и самый масштабный анализ индийских геномов позволяет пролить свет на сложную эволюционную историю этих групп. Он раскрывает 50-тысячелетний период генетического смешения и демографических кризисов, которые сформировали генетическое разнообразие, а также здоровье и подверженность болезням в Южной Азии.

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Беркли, Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) в Нью-Дели, Университета Южной Калифорнии (USC) и Мичиганского университета, было опубликовано в научном журнале Cell.

По словам Прии Мурджани, ведущего автора статьи и доцента кафедры молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета в Беркли, эти результаты заполняют важный пробел и меняют наше понимание того, как древние миграции, смешение с архаичными людьми и социальные структуры, такие как эндогамия, повлияли на генетическое разнообразие и риск заболеваний в Индии. Это также поможет разработать более точные стратегии здравоохранения в стране.

Мурджани отметила, что из-за сложной истории смешения генов и эндогамии, некоторые группы в Индии генетически отличаются друг от друга так же сильно, как европейцы отличаются от жителей Восточной Азии. Поэтому изучение различных групп населения Индии помогает понять взаимодействие древнего происхождения, географии, языка и социальных практик, согласно phys.org.

Уточнения

Гено́м — совокупность наследственного материала, заключённого в клетке организма. Геном содержит биологическую информацию, необходимую для построения и поддержания организма. Большинство геномов, в том числе геном человека и геномы всех остальных клеточных форм жизни, построено из ДНК, однако некоторые вирусы имеют геномы из РНК.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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