Разрушение статуй женщин-фараонов: тайна древних строителей или культурная месть?

Почему статуи женщин-фараона массово уничтожали? Новую гипотезу выдвинул археолог.
Ученые уверены, что Хатшепсут, одну из великих женщин-фараонов Египта, после смерти подвергли "культурной отмене": ее статуи разбивали, имя вычеркивали из надписей.
Причиной стало то, что к власти она пришла незаконным путем и ее родственник, Тутмос III, когда начал править, приказал уничтожить все упоминания о ней.
Еще есть версия, что изображения Хатшепсут разбивали в определенных местах — шея, поясница, ступни. Якобы такой подход лишал призрак царицы возможности вселяться в свои статуи и бродить по земле.
Китайский археолог Цзюнь И Вон из высказал выдвинул новую гипотезу: он считает, что никто не хотел стереть память о Хатшепсут — просто древним строителям не хватало материала и они пустили её статуи на запчасти.
Хатшепсу́т — женщина-фараон (1490/1489—1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или 1504—1482 до н. э.) Нового царства Древнего Египта из XVIII династии.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.