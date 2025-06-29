Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газировки и энергетики против здоровья: что нужно убрать из рациона для бодрости и силы
Едим хрен не раз в год, а каждый день — суставы, иммунитет и пищеварение скажут спасибо
Жить, как на орбите: новая реальность жилья в центре мегаполиса
Как сэкономить на ремонте: вот, на что точно нельзя жалеть денег
Убитая загадка астрофизики: найден главный источник лития во Вселенной
Мурлыканье кошки: сигнал любви или тревожный симптом
Знаки — они повсюду: Москва готовит самую дорогую коллекцию табличек в истории
Тайна детства Люси Чеботиной: певица раскрыла, почему ей было одиноко в школе
Летний хит: как приготовить окрошку за 30 минут и не растерять полезные свойства

Разрушение статуй женщин-фараонов: тайна древних строителей или культурная месть?

0:59
Наука

Почему статуи женщин-фараона массово уничтожали? Новую гипотезу выдвинул археолог.

гробница
Фото: https://commons.wikimedia.org by EditorfromMars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
гробница

Ученые уверены, что Хатшепсут, одну из великих женщин-фараонов Египта, после смерти подвергли "культурной отмене": ее статуи разбивали, имя вычеркивали из надписей.

Причиной стало то, что к власти она пришла незаконным путем и ее родственник, Тутмос III, когда начал править, приказал уничтожить все упоминания о ней.

Еще есть версия, что изображения Хатшепсут разбивали в определенных местах — шея, поясница, ступни. Якобы такой подход лишал призрак царицы возможности вселяться в свои статуи и бродить по земле.

Китайский археолог Цзюнь И Вон из высказал выдвинул новую гипотезу: он считает, что никто не хотел стереть память о Хатшепсут — просто древним строителям не хватало материала и они пустили её статуи на запчасти.

Уточнения

Хатшепсу́т — женщина-фараон (1490/1489—1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или 1504—1482 до н. э.) Нового царства Древнего Египта из XVIII династии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали
Авто
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали Аудио 
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Последние материалы
Мурлыканье кошки: сигнал любви или тревожный симптом
Знаки — они повсюду: Москва готовит самую дорогую коллекцию табличек в истории
Тайна детства Люси Чеботиной: певица раскрыла, почему ей было одиноко в школе
Летний хит: как приготовить окрошку за 30 минут и не растерять полезные свойства
Бьюти-супергерои по типу кожи: какие маски спасут тебя от сухости, жирного блеска и тусклого цвета
Алкоголь под шашлык - дуэт-убийца: как мясо превращается в тайный удар по вашему здоровью
Берегите здоровье без химии: запах, от которого бегут даже клещи — натуральный метод из глухой Тайги
Кейт Уинслет отказалась от роли: что это значит для сериала?
Почему шторы больше не в моде: 3 главные причины отказаться от них и 6 модных альтернатив
Секрет сладкой клубники на следующий год — и он зависит от ваших действий сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.