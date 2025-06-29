Разрушение статуй женщин-фараонов: тайна древних строителей или культурная месть?

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Почему статуи женщин-фараона массово уничтожали? Новую гипотезу выдвинул археолог.

Фото: https://commons.wikimedia.org by EditorfromMars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гробница

Ученые уверены, что Хатшепсут, одну из великих женщин-фараонов Египта, после смерти подвергли "культурной отмене": ее статуи разбивали, имя вычеркивали из надписей.

Причиной стало то, что к власти она пришла незаконным путем и ее родственник, Тутмос III, когда начал править, приказал уничтожить все упоминания о ней.

Еще есть версия, что изображения Хатшепсут разбивали в определенных местах — шея, поясница, ступни. Якобы такой подход лишал призрак царицы возможности вселяться в свои статуи и бродить по земле.

Китайский археолог Цзюнь И Вон из высказал выдвинул новую гипотезу: он считает, что никто не хотел стереть память о Хатшепсут — просто древним строителям не хватало материала и они пустили её статуи на запчасти.

Уточнения

Хатшепсу́т — женщина-фараон (1490/1489—1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или 1504—1482 до н. э.) Нового царства Древнего Египта из XVIII династии.

