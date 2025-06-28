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Рассекречено! Как таламус формирует ваши осознанные переживания: результаты уникального эксперимента

2:05
Наука

Новое исследование, представленное в журнале Science, выявило важную роль таламуса в осознании визуальной информации человеком.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Таламус — небольшая структура в центре головного мозга, передающая сенсорные сигналы (зрение, слух, осязание) в кору головного мозга, где происходит их восприятие и интерпретация. Помимо этого, он участвует в регуляции бодрствования, сна и внимания.

Ранее считалось, что таламус — это ретранслятор сенсорной информации, важный для поддержания бодрствования, но не являющийся непосредственным источником сознательного опыта. Новое исследование опровергает это представление, предоставляя доказательства того, что таламус активно формирует то, что попадает в наше сознание.

Для изучения этого вопроса исследователи получили возможность регистрировать активность глубинных отделов мозга у людей. Пяти мужчинам с тяжелыми головными болями, устойчивыми к лекарствам, в мозг были имплантированы электроды для стереоэлектроэнцефалографии (sEEG). Эти электроды позволили отслеживать нейронную активность в реальном времени в различных областях мозга, включая разные части таламуса и префронтальной коры.

Участники выполняли задание на зрительное восприятие, где им предъявлялись изображения на грани видимости. Некоторые изображения были четкими и хорошо различимыми, другие — тусклыми и сложными для восприятия. Иногда стимул не появлялся вовсе. После каждого испытания участники сообщали, видели ли они стимул и где он находился.

Это позволило сравнить активность мозга в случаях, когда участники сознательно видели стимул, и когда они его не видели, хотя визуальная информация была практически идентичной. Этот контраст помог выделить нейронные процессы, непосредственно связанные с осознанием, а не с простым сенсорным восприятием, пишет psypost.

Уточнения

Восприя́тие перце́пция (от лат. perceptio) — система обработки чувственных данных, включающая бессознательную и сознательную фильтрацию. Чувственное познание окружающего мира, субъективно представляющееся непосредственным. Содержание и качество восприятия иногда (но не всегда) можно изменить с помощью целевого внимания.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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