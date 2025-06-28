Кишечная палочка производит парацетамол: как учёным удалось научить её

Благодаря генетически модифицированной кишечной палочки (E. coli) шотландские учёные смогли из пластиковых бутылок сделать терефталевую кислоту (активный ингредиент парацетамола) менее чем за сутки.
Они запустили процесс ферментации, аналогичный тому, который применяется при варке пива. Этот метод стал более экологичной альтернативой современному производству лекарств.
Около 90% продукта, полученного в результате реакции терефталевой кислоты с генетически перепрограммированной кишечной палочкой, составлял парацетамол.
Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов.
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