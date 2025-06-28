Кишечная палочка производит парацетамол: как учёным удалось научить её

0:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Благодаря генетически модифицированной кишечной палочки (E. coli) шотландские учёные смогли из пластиковых бутылок сделать терефталевую кислоту (активный ингредиент парацетамола) менее чем за сутки.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Биотехнологии

Они запустили процесс ферментации, аналогичный тому, который применяется при варке пива. Этот метод стал более экологичной альтернативой современному производству лекарств.

Около 90% продукта, полученного в результате реакции терефталевой кислоты с генетически перепрограммированной кишечной палочкой, составлял парацетамол.

Уточнения

Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов.

