Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторая победа подряд выводит волейболистов Болгарии в пятерку лучших в ВНЛ
Не курорт и не фотошоп: бассейн в скале стал частью частного поместья за $3,25 млн
Автопилот на высоте: Tesla Model Y доставила себя к клиенту
Кожа в порядке, даже если спали 4 часа: бьюти-секрет с патчами и массажем, который реально работает
Секрет идеальной яичницы нашли в газировке: завтрак получается легче и вкуснее, чем когда-либо
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Пьемонтские горы: почему итальянская Беллино стала раем для треккеров
Леонтьев снова в строю: 76-летний певец неожиданно выступил на Лазурном берегу
Обычных покровителей здесь недостаточно: Бородин раскрыл, кто может решить судьбу Чулпан Хаматовой

Кишечная палочка производит парацетамол: как учёным удалось научить её

0:37
Наука

Благодаря генетически модифицированной кишечной палочки (E. coli) шотландские учёные смогли из пластиковых бутылок сделать терефталевую кислоту (активный ингредиент парацетамола) менее чем за сутки.

Биотехнологии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Биотехнологии

Они запустили процесс ферментации, аналогичный тому, который применяется при варке пива. Этот метод стал более экологичной альтернативой современному производству лекарств.

Около 90% продукта, полученного в результате реакции терефталевой кислоты с генетически перепрограммированной кишечной палочкой, составлял парацетамол.

Уточнения

Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы
Домашние животные
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Израиль не справился с гиперзвуковыми ударами Ирана: повреждены базы и НИИ
Что о тебе говорит твой питомец: психология характера по хвостам и лапам
Что о тебе говорит твой питомец: психология характера по хвостам и лапам
Последние материалы
Пьемонтские горы: почему итальянская Беллино стала раем для треккеров
Обычных покровителей здесь недостаточно: Бородин раскрыл, кто может решить судьбу Чулпан Хаматовой
Рассекречено! Как таламус формирует ваши осознанные переживания: результаты уникального эксперимента
Кишечная палочка производит парацетамол: как учёным удалось научить её
Странный звук из бензобака: стоит ли переживать, если он становится громче с каждым разом
Спят ли рыбы? Удивительный ответ на вопрос, который кажется таким простым
Всем известный салат — не так полезен, как мы думали? Что нужно знать
Плавание, от которого трясутся весы: как без беговых мучений влезть в любимые джинсы
Где в Марселе насладиться закатом? Лучшие пять ресторанов для романтического ужина
Как не сорваться на сладкое, когда всё бесит: рабочие методы для реальной жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.