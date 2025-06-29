Потомство от двух отцов: биологи сделали шокирующее открытие

Китайские биологи разработали методику модификации генома, которая позволила получить потомство от двух особей мужского пола.
Учёные нашли 20 самых значимых участка ДНК, которые не давали развиваться зародышам от родителей одного пола.
Затем исследователи не стали физически менять данные гены, а внесли изменения в структуру белковых молекул, запрограммировав их на репродуктивный цикл, пишет KP. RU.
Родились трое грызунов с двумя отцами, двое из которых дожили до взрослого возраста. Это открытие поможет получать зародышей вымирающих животных, в популяциях которых почти не осталось особей одного из двух полов.
Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος «жизнь» + λόγος «учение, наука») — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.
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