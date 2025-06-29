Потомство от двух отцов: биологи сделали шокирующее открытие

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские биологи разработали методику модификации генома, которая позволила получить потомство от двух особей мужского пола.

Фото: Wikimedia Commons by AleXXw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мыши

Учёные нашли 20 самых значимых участка ДНК, которые не давали развиваться зародышам от родителей одного пола.

Затем исследователи не стали физически менять данные гены, а внесли изменения в структуру белковых молекул, запрограммировав их на репродуктивный цикл, пишет KP. RU.

Родились трое грызунов с двумя отцами, двое из которых дожили до взрослого возраста. Это открытие поможет получать зародышей вымирающих животных, в популяциях которых почти не осталось особей одного из двух полов.

Уточнения

Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος «жизнь» + λόγος «учение, наука») — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.

