Уборщиц заменит чудо-машина: этот робот чистит унитазы, моет пол и не только

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Робот Loki может с легкостью вытеснить профессию уборщика. Он моет полы и делает влажную уборку, чистит унитаз и ванну, сам загружает/выгружает посудомойку, выносит мусор и меняет свои грязные щётки на новые без участия человека.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Робот - пылесос

Создали машину учёные из Цюриха и Сан-Франциско.

Loki работает автономно круглые сутки и сам может вставать на зарядку.

Этот робот поможет дать человеку до 360 часов свободного времени в год.

Кстати, в продаже пока будут штучные экземпляры. Цена Loki — $22 500 (≈1,77 млн ₽).

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

