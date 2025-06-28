Уборщиц заменит чудо-машина: этот робот чистит унитазы, моет пол и не только

Робот Loki может с легкостью вытеснить профессию уборщика. Он моет полы и делает влажную уборку, чистит унитаз и ванну, сам загружает/выгружает посудомойку, выносит мусор и меняет свои грязные щётки на новые без участия человека.
Создали машину учёные из Цюриха и Сан-Франциско.
Loki работает автономно круглые сутки и сам может вставать на зарядку.
Этот робот поможет дать человеку до 360 часов свободного времени в год.
Кстати, в продаже пока будут штучные экземпляры. Цена Loki — $22 500 (≈1,77 млн ₽).
Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.