Забудьте про таблетки: всего пять овощей или фруктов в день помогают уснуть

Ученые обнаружили связь между спокойным сном и диетой, богатой овощами и фруктами.
Те люди, которые ели больше фруктов и овощей в течение дня, имели более глубокий, непрерывный сон в ту же ночь.
На основании этих результатов учёные пришли к выводу, что люди, которые съедают пять чашек фруктов или овощей в день, могут улучшить качество сна сразу на 16 процентов по сравнению с людьми, которые не ест эти продукты.
Интересно, что эффект можно наблюдать очень быстро, он наступает менее чем за сутки.
Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.