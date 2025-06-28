Забудьте про таблетки: всего пять овощей или фруктов в день помогают уснуть

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Ученые обнаружили связь между спокойным сном и диетой, богатой овощами и фруктами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нарезанные фрукты в упаковке

Те люди, которые ели больше фруктов и овощей в течение дня, имели более глубокий, непрерывный сон в ту же ночь.

На основании этих результатов учёные пришли к выводу, что люди, которые съедают пять чашек фруктов или овощей в день, могут улучшить качество сна сразу на 16 процентов по сравнению с людьми, которые не ест эти продукты.

Интересно, что эффект можно наблюдать очень быстро, он наступает менее чем за сутки.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.



