Спам-звонки не отстанут, пока вы не сделаете ЭТО: секрет кибербезопасности

4:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие из нас, услышав в трубке голос назойливого продавца, инстинктивно бросают трубку, думая, что это лучший способ избавиться от раздражающих звонков.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мошенник

Однако специалисты в области кибербезопасности предупреждают, что такая реакция может лишь усугубить ситуацию, запуская бесконечный цикл автоматических преследований.

Представьте: полдень, звонит телефон, на экране — незнакомый номер. Вы поднимаете трубку, но на другом конце — тишина, а затем голос, который начинает что-то предлагать. Не дослушав, вы сбрасываете вызов, чувствуя, что поступили правильно. Но, как утверждают эксперты, это действие может быть именно тем, чего ждут автоматические системы, стоящие за такими звонками.

Проблема спам-звонков в последние годы становится всё более острой. Несмотря на приложения для блокировки, встроенные фильтры в смартфонах и меры, принимаемые властями, нежелательные звонки продолжают вторгаться в нашу жизнь.

Причём их настойчивость больше напоминает работу алгоритмов, чем действия реальных людей. В эпоху, когда многие звонки совершаются искусственным интеллектом, наша реакция на них имеет гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

Сбрасывание вызова, которое большинство считает эффективным способом защиты, на деле не воспринимается системой как отказ. Напротив, это сигнал, что номер активен, что кто-то ответил, и, возможно, будет готов ответить позже. Современные технологии телемаркетинга используют сложные алгоритмы, которые анализируют поведение пользователей в реальном времени. Если вы повесили трубку, система классифицирует вас как "активного, но временно недоступного" пользователя, что приводит к новым звонкам — с других номеров или в другое время. Так начинается замкнутый круг: вы сбрасываете вызов, а звонки продолжают поступать.

Ситуация осложняется тем, что многие из этих звонков преследуют не только цель продать товар или услугу.

Они также собирают данные о поведении, проверяют активность номеров, определяют часовые пояса или даже передают информацию другим компаниям. В результате после одного такого звонка вы можете заметить, что количество подобных предложений резко возрастает.

Как же правильно поступить? По мнению специалистов, лучший способ — не избегать общения, а взять его под контроль. Спокойный и вежливый отказ, например, фраза вроде "Меня это не интересует, пожалуйста, удалите мой номер из вашей базы", воспринимается системой как чёткий сигнал, что дальнейшие звонки бесполезны.

Такой подход может значительно сократить количество нежелательных вызовов, ведь многие компании, использующие автоматизированные системы, обязаны соблюдать правила, запрещающие звонки после явного отказа.

Важно также избегать любых вопросов или ответов, даже если вы просто хотите отвергнуть предложение. Любое взаимодействие может быть расценено как интерес, что увеличит вероятность новых звонков. И, конечно, ни в коем случае нельзя сообщать личные данные — имя, адрес, дату рождения или банковские реквизиты. Многие звонки нацелены именно на сбор такой информации, которая затем может быть использована в мошеннических схемах.

Существуют и дополнительные инструменты защиты.

Например, в некоторых странах, таких как Испания, действует бесплатный сервис, позволяющий гражданам отказаться от коммерческих звонков от компаний, с которыми у них нет договорных отношений. Юридические компании обязаны проверять этот список перед началом кампаний. Однако этот инструмент не всегда эффективен, особенно если звонки поступают от нелегальных организаций или из стран, не соблюдающих местные законы.

Операторы мобильной связи также предлагают свои решения.

Крупные компании предоставляют бесплатные услуги, которые автоматически блокируют звонки с подозрительных номеров, используя общие базы данных телефонного спама. Если же звонки продолжают поступать, можно подать официальную жалобу в органы, занимающиеся защитой данных. Такие жалобы могут привести к штрафам для нарушителей и помочь остановить нежелательную практику.

Уточнения

Спам (англ. spam) — массовая рассылка корреспонденции (чаще всего рекламы) лицам, не выражавшим желания её получить. Распространителей спама называют спа́мерами.

