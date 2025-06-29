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Древние технологии скрывали это: старый телескоп нашел нечто в космосе

3:59
Наука

Таинственная Планета 9, возможно, наконец-то перестала быть просто гипотезой благодаря данным, собранным японским телескопом много лет назад.

вселенная
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)
вселенная

Астрономы проанализировали архивные наблюдения, чтобы выделить двух возможных претендентов на роль девятой планеты в нашей Солнечной системе.

Идея о существовании ещё одной планеты зародилась несколько лет назад, когда исследователи заметили странное поведение объектов, расположенных за орбитой Нептуна. Эти транснептуновые тела движутся по необычным траекториям — сильно вытянутым и наклонённым. Чтобы объяснить такие аномалии, была выдвинута теория о присутствии массивного небесного тела, масса которого в 5-10 раз превышает земную. Эту гипотетическую планету назвали Планетой 9.

Предполагается, что она находится на огромном расстоянии от Солнца — в сотни раз дальше, чем Земля. Из-за этого солнечный свет едва достигает её, делая объект чрезвычайно холодным и практически невидимым в обычном свете. Это создаёт серьёзные трудности для её обнаружения, ведь яркость Планеты 9 в видимом спектре минимальна. Кроме того, её точное местоположение в поясе Койпера остаётся загадкой, что ещё больше усложняет поиски.

Недавно группа исследователей решила обратиться к данным, собранным телескопом АКАРИ, созданным Японским агентством аэрокосмических исследований. Этот аппарат специализировался на наблюдениях в инфракрасном диапазоне, что идеально подходит для поиска холодных и тусклых объектов, таких как гипотетическая Планета 9.

Телескоп был оснащён зеркалом диаметром 67 сантиметров и охлаждался до экстремально низких температур с помощью жидкого гелия, чтобы улавливать слабые сигналы. За время своей работы, которая завершилась в 2011 году, он составил подробную карту неба в инфракрасном спектре, а его данные до сих пор помогают в изучении космоса.

Планета 9, если она существует, должна находиться в области, удалённой от Солнца настолько, что полный оборот вокруг звезды занимает у неё тысячи лет. С Земли она выглядела бы почти неподвижной, медленно перемещаясь по небосводу. Её низкая температура и слабое излучение делают её невидимой для обычных телескопов, поэтому для её обнаружения необходимы инструменты, работающие в инфракрасном диапазоне.

Искать Планету 9 невероятно сложно. Исследователи решили сосредоточиться на данных АКАРИ, чтобы найти объекты, которые соответствуют предполагаемым характеристикам. Они искали источники излучения в определённой области неба, которую компьютерные модели указали как наиболее вероятное местоположение загадочной планеты.

Важным критерием было то, что объект должен казаться неподвижным в течение суток, но при этом демонстрировать небольшое смещение за несколько месяцев. Чтобы исключить ложные сигналы, астрономам пришлось отфильтровать шум и удалённые объекты, такие как галактики.

В результате анализа были выделены два объекта, которые могут оказаться Планетой 9. Эти кандидаты расположены в той части неба, где, согласно расчётам, должна находиться планета, и излучают инфракрасный свет в ожидаемом диапазоне.

Однако для подтверждения их природы необходимы дополнительные наблюдения с использованием более современных инструментов, таких как телескоп Джеймса Уэбба, который также работает в инфракрасном спектре. Если один из этих объектов действительно окажется Планетой 9, это станет настоящим прорывом, который изменит наше представление о Солнечной системе и её истории.

Уточнения

Девятая планета — гипотетическая планета во внешней области Солнечной системы, гравитационное притяжение которой может объяснить среднюю аномалию в распределении орбит обособленных транснептуновых объектов (ТНО), обнаруженных в основном за пределами пояса Койпера в рассеянном диске.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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