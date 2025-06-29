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Мусор исчезнет за 2 часа: секретный метод, который изменит ваш город навсегда

6:04
Наука

Многие из нас инстинктивно отмахиваются от мух, едва завидев их рядом с едой, а мысль о том, что их личинки могут оказаться в наших контейнерах с продуктами, вызывает настоящий ужас.

мусор
Фото: freepik.com by шанталао is licensed under Free More info
мусор

Однако в некоторых уголках мира эти насекомые и их потомство превращаются из врагов в союзников, помогая решать одну из самых острых экологических проблем — утилизацию пищевых отходов.

В столице Литвы, Вильнюсе, местные власти решили доверить личинкам мух переработку значительного объёма пищевых отходов — около 2700 тонн ежегодно, которые производят более 600 тысяч жителей города и близлежащих районов.

Компания, специализирующаяся на утилизации отходов, под названием Energesman, взяла на себя эту задачу, причём не взимая с города плату за свои услуги. По словам руководителя компании, если к 2026 году объём перерабатываемых отходов достигнет 12 тысяч тонн, город сможет сэкономить до 2 миллионов евро ежегодно.

Чтобы мотивировать жителей сортировать пищевые отходы, в Вильнюсе запустили масштабную кампанию. Гражданам раздали специальные оранжевые пакеты для сбора органики и привлекли популярных блогеров, чтобы повысить осведомлённость. Это важно, ведь упомянутые 2700 тонн — лишь малая часть от общего объёма бытовых отходов, который оценивается в 40 тысяч тонн в год. С прошлого года местные власти сделали сбор пищевых отходов обязательным, что вынудило город искать эффективные способы их утилизации.

Компания Energesman видит в этом не только экологическую, но и экономическую выгоду. На их предприятии в Вильнюсе обитает около шести миллионов мух, которые активно размножаются, откладывая миллионы яиц.

Руководитель компании отметил, что одна самка мухи за свою недолгую жизнь, длящуюся в среднем три недели, способна отложить до 500 яиц. В результате ежемесячно на заводе появляется более трёх миллионов личинок, которые в первые дни своей жизни способны поглотить свыше 11 тонн отходов. Исследования подтверждают, что эти крошечные существа настолько прожорливы, что могут уничтожить большую пиццу всего за пару часов.

Секрет успеха заключается в том, чтобы вовремя остановить процесс, не позволяя личинкам превратиться во взрослых мух. После этого их можно использовать как ценный источник белка, например, для производства кормов для животных или в промышленности — для создания красок, клея, абажуров и даже мебельных чехлов. Кроме того, отходы жизнедеятельности личинок, известные как навоз, могут стать отличным удобрением.

Компания уже провела тесты с партнёрами из различных отраслей, хотя не всё прошло гладко. Например, краска, изготовленная с использованием личинок, оказалась не того оттенка, который ожидался, зато абажуры показали себя с лучшей стороны. Также личинки поставляются в университеты для научных исследований и в рыболовную отрасль в качестве наживки.

Однако в Евросоюзе существуют строгие правила, которые запрещают использовать личинок, выращенных на пищевых отходах, для производства продуктов питания для людей. Это связано с риском заражения отходами животного происхождения, такими как мясо или рыба.

Руководитель Energesman признался, что их команда рассматривает самые необычные идеи и ищет единомышленников, готовых предложить нестандартные решения. Он также добавил, что, несмотря на скептицизм некоторых людей, он уверен в успехе проекта.

Использование личинок мух для переработки отходов — не новость в мире. Например, в Кении социальное предприятие "Мила" помогает справляться с пищевыми отходами в Момбасе, а заодно поставляет фермерам удобрения. В Австралии компания Goterra провела эксперимент в Сиднее, а также сотрудничает с несколькими небольшими городами, переработав около 10 тонн отходов за последние три года. Однако лишь немногие муниципалитеты решаются внедрить этот метод на постоянной основе.

В Великобритании ситуация осложняется строгим законодательством.

Генеральный директор компании Flybox, занимающейся переработкой отходов с помощью насекомых, отметил, что их предприятие уже работает с частными компаниями, такими как производители продуктов питания и супермаркеты. Он выразил надежду, что в ближайшие годы муниципалитеты начнут сотрудничать с подобными фермами, особенно с учётом того, что с 2026 года в Англии станет обязательным еженедельный сбор пищевых отходов.

Однако пока местные законы запрещают использование личинок мух для переработки органики, что, по мнению главы Flybox, тормозит прогресс. Он подчеркнул, что до 40% из 1,3 миллиарда тонн пищевых отходов, ежегодно выбрасываемых в мире, можно было бы переработать с помощью насекомых, получая при этом ценные ресурсы и снижая выбросы метана.

В качестве альтернативы свалкам в Великобритании используется анаэробное сбраживание, при котором отходы разлагаются с образованием биогаза. Однако, как отметил руководитель Flybox, существующих мощностей недостаточно, чтобы справиться с растущим объёмом отходов. Представитель Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании подтвердил, что текущие правила направлены на обеспечение биобезопасности и снижение рисков заболеваний, и в ближайшее время их пересмотр не планируется.

Уточнения

Ви́льнюс — столица и крупнейший город Литвы и Прибалтики в целом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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