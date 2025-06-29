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Мир погрузится во тьму: точная дата, когда Солнце уйдет в тень

3:14
Наука

В 2186 году человечество станет свидетелем астрономического события, которое не повторялось на Земле уже 12 тысяч лет.

Солнечное затмение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнечное затмение

Полное солнечное затмение, которое произойдёт 16 июля, погрузит планету в темноту на рекордные 7 минут и 29 секунд, став самым продолжительным явлением такого рода в период с 4000 года до н. э. по 8000 год н. э.

Это уникальное зрелище, которое не повторится в обозримом будущем, затронет регионы Атлантического океана, Южной Америки и Африки.

Обычно полные солнечные затмения длятся от двух до четырёх минут, в редких случаях достигая шести. Однако событие 2186 года почти вдвое превысит этот показатель. Исследователи объясняют, что такая длительность станет возможной благодаря редкому стечению обстоятельств: Луна в этот момент будет находиться в перигее — ближайшей точке своей орбиты к Земле, из-за чего она будет казаться больше на небе. В то же время Солнце будет выглядеть меньше из-за положения Земли на её орбитальном пути, а тень Луны будет двигаться медленнее, что и создаст эффект "ночи среди дня" продолжительностью почти восемь минут.

Для предсказания этого события с высокой точностью используются сложные трёхмерные модели, основанные на законах механики Ньютона. Учёные учитывают такие факторы, как постепенное замедление вращения Земли, движение континентов и ежегодное удаление Луны от нашей планеты на 3,8 сантиметра. Погрешность таких расчётов, даже на столетия вперёд, составляет менее минуты, что делает прогнозы надёжными.

Полная фаза затмения будет видна в таких странах, как Колумбия, Венесуэла и Гайана, где жители смогут наблюдать рекордную продолжительность в 7 минут и 29 секунд. В других частях Южной Америки и над Атлантическим океаном затмение будет частичным, но всё равно впечатляющим.

Солнечные затмения представляют огромную ценность для науки. Во время полной фазы исследователи получают возможность изучать солнечную корону, которая в обычных условиях остаётся невидимой, а также анализировать магнитные бури и солнечный ветер.

Кроме того, такие события позволяют фиксировать изменения температуры и влажности, а также тестировать космические телескопы в условиях экстремального освещения.

Событие 2186 года считается уникальным из-за крайне низкой вероятности повторения подобных условий. Исследователи отмечают, что шанс совпадения всех необходимых факторов — положения Луны в перигее, пика орбиты Земли и оптимального угла — составляет менее 0,0001%. Это означает, что будущие поколения, которым не посчастливится стать свидетелями этого затмения, вряд ли увидят что-то подобное в ближайшие тысячелетия.

Уточнения

Со́лнечное затме́ние — астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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