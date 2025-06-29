Вы думаете, ChatGPT помогает: на самом деле он убивает ваш мозг

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Использование инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, может значительно облегчить выполнение задач, однако это удобство имеет свою цену — снижение критического мышления и творческих способностей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Исследование, проведённое в медиалаборатории Массачусетского технологического института, выявило, что такие технологии могут негативно влиять на умственные процессы, особенно у молодых людей.

В эксперименте приняли участие 54 человека в возрасте от 18 до 39 лет, которых разделили на три группы. Участникам предлагалось написать эссе, при этом их мозговая активность отслеживалась с помощью ЭЭГ-устройств. Первая группа могла использовать ChatGPT или поисковик Google, вторая ограничивалась только Google, а третья не имела доступа к цифровым помощникам.

Результаты показали, что участники, использовавшие ChatGPT, демонстрировали наименьшую активность мозга. Исследователи отметили, что такие пользователи часто прибегали к простому копированию готовых текстов, что указывает на развитие лени и снижение вовлечённости в процесс.

В то же время группа, не использовавшая цифровые инструменты, показала наивысший уровень мозговой активности, особенно в зонах, отвечающих за творческое мышление, память и обработку информации. Участники этой группы глубже погружались в задачу, проявляли больше любопытства и получали большее удовлетворение от процесса.

Группа, использовавшая Google, также показала хорошие результаты, хотя и уступала тем, кто работал без цифровой помощи. Важно отметить, что всё больше людей заменяют поисковики чат-ботами, что может привести к ещё большему снижению умственной активности.

В рамках эксперимента участники также переписывали свои эссе. Те, кто ранее использовал ChatGPT, практически не помнили свои первоначальные работы, в то время как участники, не прибегавшие к помощи ИИ, продолжали демонстрировать высокую мозговую активность. Исследователи выразили надежду, что в будущем такие инструменты можно будет использовать более осознанно, минимизируя их негативное влияние на процесс обучения.

Один из авторов исследования подчеркнул, что интерес к этой теме возник из-за растущей популярности ИИ в образовательной сфере.

Он отметил, что чрезмерное использование языковых моделей может препятствовать формированию нейронных связей, необходимых для запоминания и развития критического мышления, особенно у детей и подростков. Другой специалист в области детской психиатрии согласился, что избыточное использование ИИ может тормозить развитие мозга, снижая способность к самостоятельному анализу и решению проблем.

Исследование также выявило проблему с качеством текстов, созданных с помощью ИИ. Эссе, написанные с использованием ChatGPT, часто были лишены оригинальности, а их содержание напоминало шаблонные ответы. Участники, полагающиеся на ИИ, не проявляли усилий в создании собственных идей, что подтверждалось данными ЭЭГ.

Кроме того, исследователи обратили внимание на то, что использование ИИ может приводить к искажению информации. Например, при составлении резюме чат-боты иногда добавляли вымышленные детали, не соответствующие оригинальным данным, что подчёркивает необходимость критического подхода к их использованию.

В настоящее время команда проводит дополнительные исследования, чтобы изучить влияние ИИ на мозговую активность в других сферах, таких как выполнение рабочих задач. Один из участников исследования выразил опасение, что замена сотрудников начального уровня чат-ботами может повысить эффективность, но при этом снизить креативность, критическое мышление и способность решать сложные задачи.

Хотя некоторые исследования, например, проведённые в Гарварде, указывают на повышение производительности при использовании ИИ, они также отмечают снижение мотивации у работников. В отличие от восторженных оценок технологических компаний, данное исследование подчёркивает необходимость более взвешенного подхода к внедрению ИИ, особенно в образовательной и профессиональной сферах.

Уточнения

Массачу́сетский технологи́ческий институ́т — университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США.

