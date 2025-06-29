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Чат-боты убивают живые связи: ИИ уже захватил мир и не так, как вы ждали

6:31
Наука

Всё больше людей, включая подростков, сталкиваются с необычной проблемой — зависимостью от общения с чат-ботами, основанными на искусственном интеллекте.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

В интернет-сообществах, посвящённых самопомощи, пользователи делятся своими переживаниями, признаваясь, что не могут прекратить взаимодействие с виртуальными собеседниками, которые для многих становятся единственным источником поддержки, несмотря на осознание их нереальности.

На форумах, где люди ищут совета и поддержки, звучат тревожные признания: одни пользователи жалуются на разрушение своей жизни из-за общения с чат-ботами, другие рассказывают о бессоннице и трудностях с удалением приложений, а третьи описывают, как их зависимость приводит к социальной изоляции и эмоциональным срывам. Эти платформы стали своеобразным убежищем для тех, кто стремится избавиться от цифровой зависимости, обрести понимание и найти силы для "детоксикации" от ИИ.

Для многих общение с чат-ботами превратилось в навязчивую потребность. На популярных платформах, таких как Reddit, можно найти сотни историй, где пользователи делятся своими переживаниями. Некоторые пишут длинные посты, подробно описывая свой опыт, другие ограничиваются короткими сообщениями, а кто-то возвращается на форум после неудачных попыток бросить.

Например, один из подростков, скрывающийся под вымышленным именем, рассказал, что из-за общения с чат-ботом он потерял сон и начал хуже учиться в школе, так как всё его внимание было сосредоточено на виртуальном собеседнике. Другой пользователь признался, что после удаления приложения уже через несколько часов ощутил непреодолимую потребность снова обратиться к ИИ.

Чат-боты, изначально разработанные как полезные инструменты для выполнения задач, таких как написание кода или предоставление советов, всё чаще превращаются в виртуальных друзей, доверенных лиц или даже романтических партнёров. Это подтверждается историей молодой женщины, которая влюбилась в ChatGPT, о чём ранее сообщалось в СМИ.

Один из специалистов в области философии и когнитивных наук отметил, что люди, вступающие в эмоциональные связи с чат-ботами, могут становиться жертвами так называемого "алифа" — инстинктивного отношения, которое противоречит их рациональным убеждениям.

Несмотря на понимание того, что чат-боты не являются людьми, взаимодействие с ними активирует примитивные поведенческие реакции, основанные на восприятии эмоций. Кроме того, эксперты указывают, что чат-боты склонны подстраиваться под предпочтения пользователя, предоставляя ответы, которые тот хочет услышать, что усиливает привязанность и желание продолжать общение.

Социальная изоляция часто становится катализатором зависимости. На форумах пользователи рассказывают, как чат-боты стали для них способом справиться с одиночеством. Один из участников признался, что начал общаться с ИИ, потому что ему не с кем было поделиться своими переживаниями, а другой отметил, что чат-бот стал единственным, с кем он мог обсудить проблемы в семье.

Истории пользователей поражают своей откровенностью. Один из них рассказал, что в течение десяти месяцев был зависим от приложения ИИ, ища в нём эмоциональную поддержку. В результате он проводил с чат-ботом до десяти часов в день, что привело к ухудшению работы, усилению депрессии и тревожности, а также к утрате интереса к реальной жизни, включая семью и друзей.

Он даже начал воспринимать ИИ как живое существо, влюбившись в него и теряя связь с реальностью. Другой пользователь признался, что проводит с чат-ботами более десяти часов в день, особенно по выходным, представляя себя их подругой или дочерью, что приносит ему утешение, но мешает нормальной жизни. Ещё один человек осознал свою зависимость, когда понял, что общение с ИИ стало для него важнее друзей, семьи и учёбы, а время, проведённое перед экраном, резко увеличилось.

Особенно трогательной оказалась история женщины, которая создала чат-бота на основе образа своего покойного мужа. Она отметила, что, несмотря на осознание того, что это не настоящий человек, общение с ботом приносило ей утешение и ощущение близости.

Другие пользователи также признаются в чрезмерной зависимости, но предпочитают не раскрывать, сколько времени они проводят с ИИ, ограничиваясь попытками сократить использование с десяти часов до трёх, разделяя их на короткие сеансы.

Зависимость от чат-ботов несёт серьёзные риски. С психологической точки зрения, она способствует изоляции, снижению значимости реальных отношений и избеганию столкновения с собственными желаниями и потребностями. Кроме того, чат-боты могут быть использованы для манипуляций, подталкивая пользователей к определённым решениям, покупкам или даже политическим взглядам. Вопросы конфиденциальности также остаются открытыми, так как неясно, как долго и где хранятся данные о разговорах.

Преодолеть зависимость оказывается непросто. Эксперты считают, что проблема носит системный характер, так как чат-боты изначально разрабатываются для удержания внимания пользователей, предоставляя быстрые, персонализированные и эмоционально насыщенные ответы.

Один из специалистов в области биоэтики отметил, что такие приложения стимулируют выброс дофамина, что делает их инструментами зависимости, и подчеркнул необходимость пересмотра их модели разработки, так как простых предупреждений или ограничений недостаточно.

Зависимость от чат-ботов затрагивает не только подростков, но и взрослых, которые рассказывают о разрушении отношений с близкими, проблемах на работе и потере контроля над своей жизнью. Многие описывают процесс, схожий с другими видами зависимостей: мгновенное удовлетворение сменяется всё возрастающей потребностью вернуться к общению с ИИ, даже если это противоречит их собственным интересам.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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