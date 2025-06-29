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Телескоп Уэбба увидел невидимое: камеры зафиксировали нечто шокирующее

3:47
Наука

Астрономы, работающие с данными космического телескопа Джеймса Уэбба, объявили о значительном прорыве: им удалось получить первое прямое изображение объекта, который, скорее всего, является экзопланетой.

Андромеда
Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андромеда

Обнаружение произошло в системе молодой звезды TWA 7, расположенной на расстоянии около 111 световых лет от нашей планеты, в окружении диска из обломков.

Исследователи отметили, что слабый источник инфракрасного излучения, выделенный на фоне яркого света звезды, с высокой вероятностью представляет собой экзопланету, которую предварительно назвали TWA 7 b. Если эта гипотеза подтвердится, это станет первым случаем, когда телескоп Уэбба напрямую зафиксировал планету за пределами Солнечной системы.

До настоящего момента подавляющее большинство из тысяч известных экзопланет обнаруживались косвенными методами, например, по тени, которую планета отбрасывает, проходя перед своей звездой. Однако в новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature, описан уникальный случай прямой визуализации.

Одной из главных трудностей в таких наблюдениях является яркость звезды, которая затмевает слабый свет планеты. Чтобы преодолеть эту проблему, команда использовала коронограф — специальное устройство телескопа, блокирующее свет звезды и позволяющее разглядеть более тусклые объекты поблизости. После дополнительной обработки изображений учёным удалось выделить инфракрасный сигнал, исходящий от предполагаемой экзопланеты.

Хотя существует минимальная вероятность — около 0,34% — того, что обнаруженный источник излучения может оказаться фоновой галактикой, исследователи уверены, что все данные указывают на присутствие планеты. Предполагается, что TWA 7 b имеет массу, сравнимую с массой Сатурна, и температуру около 49 °C. Она расположена в одном из трёх пылевых колец диска обломков, на расстоянии, в 50 раз превышающем дистанцию от Земли до Солнца.

Команда подчеркнула, что масса этой планеты делает её особенно интересной, так как она примерно в десять раз легче всех экзопланет, ранее обнаруженных прямыми методами. Это открытие демонстрирует выдающиеся возможности телескопа Уэбба.

Исследователи также отметили, что звезда TWA 7 давно привлекала внимание астрономов благодаря своему диску обломков, который виден с Земли прямо, а не с ребра. Ранее в этом диске были замечены пробелы, что косвенно указывало на присутствие планет, формирующих его структуру. Теперь же прямое наблюдение может подтвердить, что TWA 7 b действительно играет ключевую роль в этом процессе.

Для проверки своих выводов команда провела компьютерное моделирование, которое показало, что изображения, полученные телескопом, полностью соответствуют предполагаемой планетарной системе. Это укрепило уверенность учёных в том, что они действительно обнаружили планету.

Исследователи выразили мнение, что это открытие имеет огромное значение для понимания процессов формирования планетарных систем, включая нашу собственную. Они добавили, что телескоп Уэбба открывает новые горизонты в изучении экзопланет, позволяя наблюдать объекты, которые ранее оставались недоступными из-за их массы или удалённости от звезды. Это, в свою очередь, помогает лучше понять, как возникают и развиваются планетарные системы в космосе.

Уточнения

Космический телескоп "Джеймс Уэ́бб" - орбитальная инфракрасная обсерватория.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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