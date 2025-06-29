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Главный секрет биологии раскрыт: что прятали ваши клетки 100 лет

3:36
Наука

Исследователи из Университета Вирджинии сделали сенсационное открытие, обнаружив в клетках человека ранее неизвестную структуру, которую назвали гемифусомой.

Цитология тучных клеток
Фото: Wikimedia Commons by Joelmills, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Цитология тучных клеток

Эта крошечная органелла, как выяснилось, выполняет важную функцию в процессе переработки и транспортировки веществ внутри клеток, что может стать ключом к созданию новых подходов в лечении множества заболеваний.

Клетки человеческого организма содержат множество специализированных структур, называемых органеллами, каждая из которых выполняет свою задачу, подобно органам в теле человека. Например, митохондрии обеспечивают клетки энергией, рибосомы отвечают за производство белков, а ядро хранит генетическую информацию. Казалось бы, за десятилетия исследований учёные уже изучили все компоненты клеток, однако новая находка доказывает обратное.

Для обнаружения гемифусомы исследователи применили передовой метод визуализации — криоэлектронную томографию, которая позволяет замораживать клетки и создавать их трёхмерные изображения, максимально приближенные к естественному состоянию. Благодаря этому методу удалось выявить структуру, которая ранее оставалась незамеченной.

Один из участников исследования отметил, что гемифусома выполняет роль своеобразного центра переработки внутри клетки, помогая упаковывать и перерабатывать различные материалы. Он добавил, что сбои в работе этой органеллы могут быть связаны с развитием серьёзных заболеваний, затрагивающих разные системы организма.

В частности, команда исследователей указала, что нарушения в работе гемифусомы могут быть связаны с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также с редкими генетическими расстройствами, например, синдромом Хемански-Пудлака, который проявляется в виде проблем со свёртываемостью крови, нарушениями зрения и альбинизмом.

Исследователи подчеркнули, что их открытие открывает новые горизонты для науки, поскольку обнаружение новой органеллы в клетках человека — событие крайне редкое. Они выразили надежду, что дальнейшее изучение гемифусомы поможет лучше понять механизмы здоровья и болезней на клеточном уровне.

Гемифусома, как предполагается, участвует в создании везикул — микроскопических пузырьков, которые транспортируют вещества внутри клеток. Один из членов команды сравнил везикулы с маленькими грузовиками, доставляющими грузы, а гемифусому — с погрузочной платформой, где происходит их соединение и передача материалов. По его словам, этот этап процесса ранее оставался неизвестным науке.

Команда отметила, что правильная сортировка и транспортировка биологических материалов внутри клеток имеют решающее значение для их нормального функционирования. Поэтому дальнейшие исследования, посвящённые роли гемифусомы, могут пролить свет на причины некоторых заболеваний и подсказать пути их лечения.

В завершение исследователи подчеркнули, что их работа — лишь первый шаг. Теперь, когда существование гемифусомы подтверждено, учёные смогут изучить её поведение в здоровых клетках и понять, что происходит при сбоях в её работе. Это, в свою очередь, может привести к разработке новых методов лечения сложных генетических заболеваний.

Уточнения

Вирги́нский университе́т или Университе́т Вирги́нии (Вирджинии) — государственный исследовательский университет штата Вирджиния, США. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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