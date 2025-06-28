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Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км

1:26
Наука

В Чили, используя мощные радиотелескопы ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), ученые провели беспрецедентные наблюдения за кометой, ставшей самой изучаемой в истории.

ледяная комета
Фото: http://www-curator.jsc.nasa.gov/outreach1/expmetmys/slideset/Slides10-15.htm is licensed under public domain
ледяная комета

Согласно данным Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO), диаметр этого ледяного тела составляет около 217 км.

Это открытие было сделано в отдаленных областях космоса, вблизи Нептуна, на расстоянии, в 17 раз превышающем дистанцию между Землей и Солнцем. Высочайшая чувствительность ALMA позволила астрономам зафиксировать выбросы монооксида углерода из замерзшего ядра кометы.

По словам Натана Рота из американского университета и космического центра Годдарда НАСА, эти измерения дают ценные сведения о функционировании этого гигантского ледяного объекта. Он отметил, что наблюдаемый выброс газов ставит вопросы о том, как такие кометы попадают во внутреннюю часть Солнечной системы и развиваются.

Ученые полагают, что по мере приближения кометы C/2014 UN271 к Солнцу можно будет наблюдать процесс испарения льда. Это даст им возможность получить больше данных о составе этого ледяного гиганта и об эволюции Солнечной системы, согласно nedd.tiscali.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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