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Лишайник из пустыни земной свидетель жизни за пределами нашей планеты

2:24
Наука

В суровой пустыне Мохаве учёные обнаружили организм, способный бросить вызов экстремальной солнечной радиации.

лишайник
Фото: commons.wikimedia by Björn S.., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лишайник

Clavascidium lacinulatum - почвенный лишайник, приспособленный к жизни в условиях, при которых большинство организмов погибает. Его способность выживать под интенсивным ультрафиолетом дала биологам новый аргумент в пользу существования жизни за пределами нашей планеты.

Профессор Генри Сан первым обратил внимание на необычно тёмный цвет лишайника. Исследование показало: лишайник содержит особый пигмент, эффективно поглощающий и отражающий ультрафиолетовые лучи.

Это делает его "щитовой установкой" для клеток водорослей, живущих внутри. Благодаря этому покрытию, организму удаётся противостоять как UVA-, так и UVB-излучению, достигающему поверхности Земли.

Чтобы проверить пределы возможностей лишайника, его поместили в условия, приближённые к космическим:

  • в течение трёх месяцев его облучали мощной УФ-лампой,
    лишайник выжил без повреждений,
  • в камере с отсутствием кислорода повреждения от радиации оказались ещё меньше.

Такое поведение удивило исследователей: на Земле подобная защита не так уж и необходима, а значит, возможно, этот механизм был унаследован из древней среды с более жёсткими условиями — или пригоден для существования вне Земли.

Интересен сам факт: эти лишайники развили уровень защиты, который превышает земные потребности. Это может быть случайностью эволюции или намёком на универсальные механизмы выживания, способные работать в космической среде.

Возможно, подобные организмы могут выжить на планетах с высоким уровнем ультрафиолетовой радиации, таких как Марс или некоторые экзопланеты с тонкой атмосферой.

Шаг к жизни за пределами Земли: биология подсказывает астрономии

Открытие профессора Сана может стать ключевым аргументом в пользу гипотезы о существовании жизни на других планетах. Если земной организм способен не просто выдерживать экстремальное излучение, но и адаптироваться к нему — это повышает вероятность того, что внеземные микроорганизмы также могли эволюционировать в условиях, ранее считавшихся несовместимыми с жизнью.

Уточнения

Моха́ве (исп  Mojave, по названию индейского народа мохаве) — пустыня на юго-западе Соединённых Штатов Америки, занимающая значительную часть южной Калифорнии, юго-запад Юты, юг Невады и северо-запад Аризоны.

Лиша́йники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта. Помимо двух основных участников, в составе большинства лишайников присутствует второй вид гриба, дрожжеподобные базидиомицеты. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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