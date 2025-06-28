Джинн из бутылки? Учёные создают искусственную ДНК — что это означает для человечества

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Идея искусственной ДНК долгое время оставалась под запретом из-за опасений, связанных с возможностью появления "дизайнерских" детей и непредсказуемыми последствиями для будущих поколений.

Фото: dvidshub.net by Фил Санкел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ В лаборатории

Тем не менее, ведущая некоммерческая медицинская организация Wellcome Trust выделяет 10 миллионов долларов на запуск проекта по созданию строительных блоков жизни с нуля.

По словам профессора Мэтью Хёрлса, директора Института геномики и генетики, эта технология может оказать трансформативное воздействие на борьбу с различными заболеваниями. Пока сложно предсказать, какая болезнь станет первой целью для лечения, но технология имеет широкий потенциал и может быть применена практически в любой области медицины.

Вслед за проектом "Геном человека", который позволил ученым контролировать наши гены, как штрих-код, новое исследование делает гигантский шаг вперед. Теперь ученые стремятся не только считывать молекулы ДНК, но и воссоздавать их части, а в перспективе — и создавать ДНК с нуля. Хотя эксперименты планируется проводить исключительно в пробирках, без цели создания синтетической жизни, эта технология предоставляет беспрецедентный контроль над важнейшими биологическими системами человека и может представлять опасность, если попадет в руки недобросовестных ученых.

Профессор Уильям Эрншоу из Эдинбургского университета подчеркивает, что при наличии соответствующей технологии ничто не сможет остановить организацию, решившую синтезировать что-либо.

"Джинн выпущен из бутылки", и проект продолжается. Организация, финансирующая его, утверждает, что преимущества перевешивают риски, и это может изменить подход к лечению неизлечимых заболеваний и даже повлиять на то, как мы становимся самими собой, пишет bntnews.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

