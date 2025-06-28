Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроссоверы с душой спорткаров: семь моделей, которые летают по трассе как ракеты
Забудьте о пекарне: этот простой рецепт домашнего печенья с шоколадом покорит всех – вот в чем секрет
Инфляция замедляется, но ЦБ всё равно осторожничает — вот почему
Уютная Греция без суеты: где цифровое будущее живёт рядом с тысячелетней историей
Рожать страшно, но ещё страшнее — планка после родов: как не развалиться во время тренировки
Вы так старались, а в итоге — безвкусно. Самые частые ошибки в оформлении гостиной
Удивите свой сад: капельный полив, который легко сделать самому
Спутанные волосы — не приговор: эти простые шаги спасут даже самую капризную шевелюру
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи

Гуманоидный робот iRonCub3: выполнен первый успешный полёт

2:40
Наука

В Италии исследователи впервые успешно запустили человекоподобного робота, приводимого в действие реактивными двигателями, в рамках проекта iRonCub3.

Человекоподобный робот
Фото: Веб-сайт НАСА
Человекоподобный робот

Этот проект демонстрирует, как комбинация искусственного интеллекта, аэродинамики и робототехники может поднять гуманоидные машины в воздух.

Команда из итальянского технологического института (IIT) совместно с экспертами из Милана и Стэнфорда разработала первого летающего человекоподобного робота, который способен справляться с реальными условиями. После двух лет работы роботу удалось взлететь над землей и при этом сохранить стабильность во время полета.

Хотя это кажется небольшим шагом, на самом деле это значительное достижение. Гуманоида с подвижными конечностями и неравномерно распределённым весом сложно контролировать и поддерживать баланс, что требует постоянного учета изменений в потоке воздуха. Здесь и проявляется роль искусственного интеллекта.

iRonCub3 основан на роботе iCub3 и оснащен четырьмя реактивными двигателями — по два на подлокотниках и спине. Для его создания модифицировали конструкцию, добавив титановый позвоночник и термостойкие чехлы, так как двигатели могут нагреваться до 800°C.

Создание интеллектуальной системы управления было ключевым моментом. Она должна учитывать как медленные движения суставов, так и реакции реактивных двигателей. Разработаны новые алгоритмы, которые в реальном времени оценивают расход воздуха и динамику тела.

К проекту были привлечены специалисты из Милана и Стэнфорда, которые применяли имитационное моделирование для обеспечения стабильного полета даже в турбулентных условиях.

Успех iRonCub3 важен, так как он открывает возможности для создания гуманоидных летающих роботов, которые могут комбинировать ходьбу и маневренность. Это может значительно улучшить спасательные операции в сложных или опасных условиях.

Первые испытания проходят на тестовой площадке IIT, а в ближайшие месяцы планируются более масштабные испытания в аэропорту Генуи. Эта разработка — не просто летательный аппарат, а синтез гуманоидной робототехники, аэрокосмических технологий и искусственного интеллекта, что позволяет создавать нечто, что раньше можно было видеть только в фильмах.

В будущем исследователи планируют создать роботов, способных автономно летать, ходить и манипулировать объектами в сложных условиях, пишет cdr.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Когда кот смотрит в окно и не реагирует — это знак, который нельзя игнорировать Аудио 
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Домашние животные
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Последние материалы
Будущее технологий под землёй: что нашли геологи на ранчо в Западном Техасе
Прощай, хандра: 3 рецепта тёплых десертов с клубникой моментально поднимут настроение
Лайма Вайкуле раскрыла секрет своей боли: что её потрясло до глубины души?
Неожиданный штраф для владельцев китайских автомобилей: как избежать проблем с ГАИ
Вы всё ещё моете окна неправильно: 5 ошибок, из-за которых они всегда в разводах
Туя под вашим контролем: как правильно размножение поможет сэкономить деньги и время
Дегустация кофе в Нортгемптоне: почему этот город называют кофейной Меккой
Nike меняет стратегию: почему компания уходит из Китая
Израиль не справился с гиперзвуковыми ударами Ирана: повреждены базы и НИИ
Опасность замороженных ягод: почему их нужно всегда готовить перед едой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.