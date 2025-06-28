Гуманоидный робот iRonCub3: выполнен первый успешный полёт

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В Италии исследователи впервые успешно запустили человекоподобного робота, приводимого в действие реактивными двигателями, в рамках проекта iRonCub3.

Фото: Веб-сайт НАСА Человекоподобный робот

Этот проект демонстрирует, как комбинация искусственного интеллекта, аэродинамики и робототехники может поднять гуманоидные машины в воздух.

Команда из итальянского технологического института (IIT) совместно с экспертами из Милана и Стэнфорда разработала первого летающего человекоподобного робота, который способен справляться с реальными условиями. После двух лет работы роботу удалось взлететь над землей и при этом сохранить стабильность во время полета.

Хотя это кажется небольшим шагом, на самом деле это значительное достижение. Гуманоида с подвижными конечностями и неравномерно распределённым весом сложно контролировать и поддерживать баланс, что требует постоянного учета изменений в потоке воздуха. Здесь и проявляется роль искусственного интеллекта.

iRonCub3 основан на роботе iCub3 и оснащен четырьмя реактивными двигателями — по два на подлокотниках и спине. Для его создания модифицировали конструкцию, добавив титановый позвоночник и термостойкие чехлы, так как двигатели могут нагреваться до 800°C.

Создание интеллектуальной системы управления было ключевым моментом. Она должна учитывать как медленные движения суставов, так и реакции реактивных двигателей. Разработаны новые алгоритмы, которые в реальном времени оценивают расход воздуха и динамику тела.

К проекту были привлечены специалисты из Милана и Стэнфорда, которые применяли имитационное моделирование для обеспечения стабильного полета даже в турбулентных условиях.

Успех iRonCub3 важен, так как он открывает возможности для создания гуманоидных летающих роботов, которые могут комбинировать ходьбу и маневренность. Это может значительно улучшить спасательные операции в сложных или опасных условиях.

Первые испытания проходят на тестовой площадке IIT, а в ближайшие месяцы планируются более масштабные испытания в аэропорту Генуи. Эта разработка — не просто летательный аппарат, а синтез гуманоидной робототехники, аэрокосмических технологий и искусственного интеллекта, что позволяет создавать нечто, что раньше можно было видеть только в фильмах.

В будущем исследователи планируют создать роботов, способных автономно летать, ходить и манипулировать объектами в сложных условиях, пишет cdr.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

