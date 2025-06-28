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Будущее технологий под землёй: что нашли геологи на ранчо в Западном Техасе

1:36
Наука

На отдаленном ранчо в Западном Техасе власти штата подтвердили наличие редкоземельных минералов, которые являются ключевыми для технологий от смартфонов до ракетных систем.

Инженер чертит схему
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Инженер чертит схему

Геологические исследования, проведённые на участке в округе Брюстер, показали наличие этих стратегически важных элементов. Это открытие может сделать государственный участок важным для США в стремлении к созданию внутренних источников редкоземельных металлов, поскольку сейчас эти поставки в основном зависят от иностранных источников.

Представитель Генерального земельного управления Техаса (GLO) сообщил, что, хотя исследование подтвердило наличие минералов, любые будущие разведка или добыча будут требовать тщательного планирования из-за сложного рельефа и удалённого расположения участка. В настоящее время эта территория используется для разведения скота и охоты, и местные власти не были уведомлены о находках.

Судья округа Брюстер выразил сомнения по поводу будущей разработки этих ресурсов из-за сложности доступа и переработки минералов. В то же время интерес к разработке редкоземельных месторождений растёт в Западном Техасе, включая проект компании USA Rare Earth в соседнем округе Хадспет, который вызывает беспокойство у местных жителей из-за экологических последствий.

Геологическая служба США продолжает аэрофотосъемку региона в рамках своей инициативы по картографированию ресурсов, чтобы выявить другие богатые минералами зоны, пишет chron.

Уточнения

Ра́нчо (исп. rancho, откуда англ. ranch «ранч/рэнч») — один из наиболее распространённых методов ведения сельского хозяйства, получивший широкое распространение в странах Западного полушария в ходе колонизации Америки колонистами с европейского континента.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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