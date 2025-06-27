3200 мегапикселей для исследования Вселенной: в Чили представили первые изображения космоса с камеры

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Обсерватория Веры Рубин в Чили, оснащенная самой большой в мире цифровой камерой, представила первые изображения космического пространства.

Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Эти снимки дадут возможность астрономам глубже понять процессы формирования Солнечной системы и оценить потенциальную угрозу астероидов для Земли.

Телескоп с диаметром зеркала 8,4 метра, расположенный на горе Пачон в регионе Кокимбо, оборудован камерой с разрешением 3200 мегапикселей, передающей колоссальные объемы данных в мощную систему обработки.

Уильям О'Маллейн, менеджер проекта обработки данных обсерватории, отметил, что обсерватория радикально изменит подход к работе с астрономическими данными, предоставив ученым беспрецедентные возможности.

Всего за 10 часов наблюдений обсерватория обнаружила свыше 2100 ранее неизвестных астероидов, охватив лишь малую часть видимого неба. Для сравнения, наземные и космические телескопы в совокупности выявляют около 20 000 астероидов в год.

О'Маллейн подчеркнул, что обсерватория позволит астрономам оперативно собирать огромные массивы данных и совершать неожиданные открытия, предоставляя ученым возможность анализировать миллионы галактик и миллиарды звезд.

Обсерватория названа в честь американского астронома Веры Рубин, которая впервые представила убедительные доказательства существования темной материи.

Каждую ночь обсерватория будет делать около 1000 снимков южного полушария, охватывая все небо каждые три-четыре дня. Благодаря чистому небу над пустыней Атакама, Чили является одним из лучших мест в мире для астрономических наблюдений.

По словам астрофизика Франсиско Фостера, телескоп будет генерировать огромное количество оповещений каждую ночь, сравнимое с объемом сообщений в почтовых ящиках 83 000 человек. Для обработки таких объемов данных потребуется использование инструментов искусственного интеллекта, сообщает Reuters.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.



