Маскировка под популярные сервисы: как хакеры обманывают малый бизнес

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

"Лаборатория Касперского" выпустила отчет, в котором предупреждает компании малого и среднего бизнеса о росте активности киберпреступников.

Фото: freepik.com is licensed under public domain мошенник

Злоумышленники все чаще маскируют вредоносное ПО, фишинг и мошенничество под видом широко используемых и доверенных сервисов.

Анализ экспертов показывает, что злоумышленники пользуются популярностью определенных программ, копируя их внешний вид и функции для распространения вредоносных программ, пишет "Царьград".

В число наиболее часто подделываемых категорий вошли:

платформы для видеоконференций, такие как Zoom и Microsoft Teams;

офисные приложения, включая Word, Excel и PowerPoint;

инструменты на основе искусственного интеллекта, например ChatGPT и DeepSeek;

облачные хранилища, такие как Google Drive.

Сервис Zoom оказался наиболее часто используемым для атак, на него пришлось 40% всех зарегистрированных инцидентов за период с января по апрель 2025 года.

По мнению экспертов "Лаборатории Касперского", популярность Zoom среди малого и среднего бизнеса, простота имитации его интерфейса, а также доступ к конфиденциальной информации, такой как микрофоны, камеры и записи корпоративных встреч, делают его привлекательной целью для киберпреступников.

Для защиты от этих угроз "Лаборатория Касперского" советует:

загружать приложения только с официальных сайтов разработчиков;

внимательно проверять цифровые подписи файлов установки;

использовать надежное антивирусное программное обеспечение с актуальными базами сигнатур.

Предостережение "Лаборатории Касперского" подчеркивает важность повышения осведомленности о кибербезопасности среди сотрудников малого и среднего бизнеса и внедрения комплексных решений для защиты от кибератак.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



