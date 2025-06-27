Маскировка под популярные сервисы: как хакеры обманывают малый бизнес

"Лаборатория Касперского" выпустила отчет, в котором предупреждает компании малого и среднего бизнеса о росте активности киберпреступников.
Злоумышленники все чаще маскируют вредоносное ПО, фишинг и мошенничество под видом широко используемых и доверенных сервисов.
Анализ экспертов показывает, что злоумышленники пользуются популярностью определенных программ, копируя их внешний вид и функции для распространения вредоносных программ, пишет "Царьград".
В число наиболее часто подделываемых категорий вошли:
По мнению экспертов "Лаборатории Касперского", популярность Zoom среди малого и среднего бизнеса, простота имитации его интерфейса, а также доступ к конфиденциальной информации, такой как микрофоны, камеры и записи корпоративных встреч, делают его привлекательной целью для киберпреступников.
Для защиты от этих угроз "Лаборатория Касперского" советует:
Предостережение "Лаборатории Касперского" подчеркивает важность повышения осведомленности о кибербезопасности среди сотрудников малого и среднего бизнеса и внедрения комплексных решений для защиты от кибератак.
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