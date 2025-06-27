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Маскировка под популярные сервисы: как хакеры обманывают малый бизнес

1:57
Наука

"Лаборатория Касперского" выпустила отчет, в котором предупреждает компании малого и среднего бизнеса о росте активности киберпреступников.

мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
мошенник

Злоумышленники все чаще маскируют вредоносное ПО, фишинг и мошенничество под видом широко используемых и доверенных сервисов.

Анализ экспертов показывает, что злоумышленники пользуются популярностью определенных программ, копируя их внешний вид и функции для распространения вредоносных программ, пишет "Царьград".

В число наиболее часто подделываемых категорий вошли:

  • платформы для видеоконференций, такие как Zoom и Microsoft Teams;
  • офисные приложения, включая Word, Excel и PowerPoint;
  • инструменты на основе искусственного интеллекта, например ChatGPT и DeepSeek;
  • облачные хранилища, такие как Google Drive.
  • Сервис Zoom оказался наиболее часто используемым для атак, на него пришлось 40% всех зарегистрированных инцидентов за период с января по апрель 2025 года.

По мнению экспертов "Лаборатории Касперского", популярность Zoom среди малого и среднего бизнеса, простота имитации его интерфейса, а также доступ к конфиденциальной информации, такой как микрофоны, камеры и записи корпоративных встреч, делают его привлекательной целью для киберпреступников.

Для защиты от этих угроз "Лаборатория Касперского" советует:

  • загружать приложения только с официальных сайтов разработчиков;
  • внимательно проверять цифровые подписи файлов установки;
  • использовать надежное антивирусное программное обеспечение с актуальными базами сигнатур.

Предостережение "Лаборатории Касперского" подчеркивает важность повышения осведомленности о кибербезопасности среди сотрудников малого и среднего бизнеса и внедрения комплексных решений для защиты от кибератак.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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