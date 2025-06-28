Цунами, которое стёрло Аляску: разрушения видно из космоса

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Обычный вечер в июле 1958 года на Аляске обернулся событием, которое навсегда вошло в историю. В бухте Литуйя произошло землетрясение магнитудой 7,8. В результате обрушения горной породы в воду образовалась гигантская волна высотой 524 метра — мегацунами, способное переписать учебники по географии и геофизике.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цунами

Бухта Литуйя представляет собой узкий залив длиной 14 км, окружённый ледниками и скалами. Узкий вход и крутые берега создают идеальные условия для формирования волн колоссальной силы при землетрясениях и обвалах. В этот раз в воду обрушилось более 30 миллионов кубометров камней и льда. Энергия этого обвала разогнала волну до 160 км/ч.

Несмотря на то что регион малонаселён, пятеро человек оказались в эпицентре катастрофы. Волна вырвала деревья с корнем, сбросила шлюпки в океан, а прибрежный ландшафт был стёрт с лица земли. Берега, когда-то покрытые густыми лесами, превратились в голую скальную поверхность. Следы разрушений заметны даже на спутниковых снимках.

Это событие привлекло внимание учёных со всего мира. Цунами в Литуйе стало не только самой высокой волной за всю историю наблюдений, но и ключевым моментом для развития систем предупреждения и изучения геодинамики. Оказалось, что подобные волны могут возникать и в будущем — особенно в зонах активных разломов, где ледники соседствуют с крутыми склонами.

Сравнение с другими катастрофами (например, фьорд Айси-Бей с цунами в 192 м) подчёркивает уникальность Литуйи. Падение скальных массивов здесь напоминает по силе эффект от удара астероида.

Природа продемонстрировала, на что способна. И теперь главная задача — быть к этому готовыми.

Уточнения

Цуна́ми (яп. 津波 IPA: [t͡sɯnä́mí], где 津 — «бухта, залив», 波 — «волна») — сейсмические волны в поверхностных водах Земли, порождаемые земле- и моретрясениями (сливные землетрясения).

