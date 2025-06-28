Здесь не помогут ни рация, ни карта: три точки в океане, которые пугают даже бывалых

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Океан лишь у берега кажется дружелюбным. Стоит отойти чуть дальше — и начинается территория, где человеку не место. Таких точек немного, но каждая из них уникальна по-своему — и пугает по-настоящему.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводный водопад

Самая одинокая точка на планете

В Тихом океане существует координата, где человек оказывается дальше от цивилизации, чем где-либо ещё. Это точка Немо — океаническая глушь, удалённая на 2688 км от ближайшего клочка суши. Рядом — ни кораблей, ни маршрутов, ни помощи. Даже у Антарктиды больше шансов на спасение: там хотя бы есть станции.

Неудивительно, что сюда скидываются отслужившие космические аппараты. Вероятность задеть кого-либо — минимальная. Здесь даже покоится станция "Мир".

Фёдор Конюхов побывал в этом месте — в одиночку, на лодке. Его слова — единственное живое свидетельство о точке:

Голубая дыра, которая обманывает

В Красном море расположено место, ставшее ловушкой для сотен дайверов. С виду — обычная подводная воронка, окружённая кораллами. На деле — карстовый провал глубиной 130 метров.

На отметке в 55 метров находится арка, за которой начинается открытое море. Погружения туда кажутся простыми, но часто становятся последними. Причина — азотное отравление. На глубине газ действует как наркотик: рассудок отключается, а баллон стремительно пустеет.

Место опасно не рифами, а иллюзией безопасности.

Морская зона без границ — и с дурной славой

Саргассово море не имеет чётких берегов. Оно окружено течениями, но не сушей. Здесь почти нет ветра, а густые бурые водоросли цепляются за суда, превращая путь в ловушку.

Когда-то сюда заплывали парусники и… оставались надолго. Еда и вода заканчивались. Люди погибали. Сейчас место известно как "кладбище кораблей".

А ещё - это сердце Бермудского треугольника. Да, того самого, где бесследно исчезают самолёты и суда. Например, здесь пропал весь экипаж звена из пяти американских торпедоносцев. Обломков так и не нашли.

Но статистика говорит: на других участках океана исчезновения случаются не реже. Просто здесь пересекается слишком много маршрутов и шторма случаются слишком часто.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

