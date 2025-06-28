Жарче, чем в аду: что происходит внутри Юпитера — и зачем мы пытаемся это повторить на Земле

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Её невозможно увидеть в обычной жизни, но она существует — внутри Юпитера, в атмосферах белых карликов и в мгновении метеоритного удара. Это тёплая плотная материя (warm dense matter, WDM) — загадочное состояние вещества, сочетающее черты твёрдого тела, жидкости и плазмы. Теперь учёные приблизились к тому, чтобы понять её поведение значительно точнее, чем раньше.

Фото: dailygalaxy.com by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ атмосфера Юпитера

Трудности понимания того, что не вписывается в рамки

WDM — это нечто среднее: она слишком плотная для газа, слишком горячая для твёрдого состояния и недостаточно ионизирована, чтобы быть плазмой. Такое "пограничное" поведение делает её невероятно сложной для точного моделирования.

"Такие условия встречаются внутри газовых гигантов Юпитер, коричневых и белых карликов, а также в лазерных экспериментах на Земле", — объясняет руководитель проекта, младший научный сотрудник CASUS Тобиас Дорнхайм.

WDM особенно важна в контексте термоядерного синтеза. Например, при лазерном сжатии капсул с изотопами водорода (дейтерий и тритий), как это делают в Национальном центре зажигания (NIF) в США, вещество ненадолго переходит в состояние WDM. От понимания этого перехода зависит эффективность синтеза.

Проблема знаков и мнимые частицы

Ранее наиболее точным методом моделирования считался путь Монте-Карло с интегрированием по мнимому времени (PIMC).

Но даже супермощные компьютеры сталкивались с "проблемой знаков": волновые функции электронов могут давать как положительные, так и отрицательные вклады, которые при моделировании начинают взаимно компенсироваться, создавая вычислительную лавину.

Команда Дорнхайма нашла оригинальный путь: они ввели в расчёты мнимые частицы — несуществующие физически, но математически корректные элементы, которые "размывают" проблему знаков и позволяют проводить точные расчёты на реальных материалах. Первым стал бериллий.

Моделирование, совпавшее с экспериментом

Эксперименты в NIF, проведённые под руководством учёного Тило Дёппнера, позволили сжать бериллиевые капсулы до плотности, в 10 раз превышающей обычную, и нагреть их с помощью 192 лазеров. Одновременно за процессом наблюдали с помощью рентгеновского рассеяния.

"Теперь мы можем точно определять температуру и плотность по рентгеновскому сигналу — без каких-либо приближений", — отметил Дорнхайм.

Это особенно важно, потому что прежние модели могли переоценивать плотность материала, влияя на точность прогноза в термоядерных экспериментах.

"Наш метод позволит строить более надёжные капсулы и лучше понимать процессы синтеза", — подчеркнул иследователь Ян Форбергер из HZDR.

Осенью 2025 года запланированы новые эксперименты в NIF. Их цель — проверить чувствительность метода и использовать расчёты не только для анализа, но и для планирования экспериментов будущего.

Уточнения

Управля́емый термоя́дерный си́нтез (УТС) — синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который, в отличие от взрывного термоядерного синтеза (используемого в термоядерных взрывных устройствах), носит управляемый характер.



Юпи́тер — самая большая планета в Солнечной системе, пятая по удалённости от Солнца. Юпитер наряду с Сатурном классифицируется как газовый гигант.

