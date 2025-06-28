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Забудьте про теории заговора: пирамида в Гизе действительно управляет энергией

3:00
Наука

Может ли один из самых древних памятников человечества быть тайным аккумулятором энергии? Звучит как теория заговора, но физики уверяют: Великая пирамида в Гизе действительно способна фокусировать электромагнитные волны - в том числе радиодиапазона.

Пирамида Хеопса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирамида Хеопса

Открытие неожиданное, но уже находит реальные технические применения.

Секреты 4500-летнего гиганта

Пирамида Хуфу (Хеопса) — грандиозное сооружение, высотой почти 140 метров и весом в миллионы тонн. С момента постройки она была самой высокой постройкой на планете — и остаётся загадкой для учёных по сей день.

В 2018 году группа физиков из Университета ИТМО (Россия) и Лазерного центра Германии смоделировала, как пирамида взаимодействует с электромагнитными волнами длиной от 200 до 600 метров.

Результат: энергия концентрируется внутри камеры фараона и под основанием пирамиды - точно так же, как это происходит в антеннах и резонаторах.

Как это выяснили

Исследователи построили компьютерную 3D-модель пирамиды, предполагая:

  • Равномерную структуру из известняка.
  • Отсутствие неизвестных полостей.
  • Параметры волн, соответствующие радиодиапазону (230-333 метра).

Их расчёты показали: пирамида действует как резонатор, усиливая электромагнитные поля в отдельных точках, включая нижнюю часть сооружения.

Причём это касается не только радиоволн: структура работает и с другими типами излучения, хотя и в ограниченном диапазоне частот.

Совпадение или древняя инженерия

Учёные подчёркивают: скорее всего, этот эффект случайный - древние египтяне вряд ли рассчитывали частотные резонансы. Но результат впечатляющий и уже вдохновляет на современные разработки.

Зачем это нужно сейчас

Исследование пирамиды вдохновило учёных на новые идеи в наноинженерии. Особенно перспективно:

  • Создание наночастиц, способных усиливать и фокусировать свет — как это делает пирамида с радиоволнами;
  • Оптимизация солнечных панелей - за счёт лучшего улавливания солнечного излучения;
  • Разработка медицинских сенсоров с точным управлением излучением и резонансом на микроуровне.

Кстати, что внутри пирамиды

У Хеопса три основные камеры:

  • Камера царя - предполагается, что именно там концентрируется максимум энергии.
  • Камера царицы.
  • Незавершённая нижняя камера, вырезанная в скале.

Внутреннее устройство до сих пор вызывает споры, и часть пространства остаётся недоступной. В 2017 году, кстати, с помощью мюонного сканирования была обнаружена неизвестная пустота длиной около 30 метров, которая до сих пор не исследована физически.

Уточнения

Пирами́да Хео́пса (Великая пирамида Гизы) — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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