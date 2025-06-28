Забудьте про теории заговора: пирамида в Гизе действительно управляет энергией

Может ли один из самых древних памятников человечества быть тайным аккумулятором энергии? Звучит как теория заговора, но физики уверяют: Великая пирамида в Гизе действительно способна фокусировать электромагнитные волны - в том числе радиодиапазона.
Открытие неожиданное, но уже находит реальные технические применения.
Пирамида Хуфу (Хеопса) — грандиозное сооружение, высотой почти 140 метров и весом в миллионы тонн. С момента постройки она была самой высокой постройкой на планете — и остаётся загадкой для учёных по сей день.
В 2018 году группа физиков из Университета ИТМО (Россия) и Лазерного центра Германии смоделировала, как пирамида взаимодействует с электромагнитными волнами длиной от 200 до 600 метров.
Результат: энергия концентрируется внутри камеры фараона и под основанием пирамиды - точно так же, как это происходит в антеннах и резонаторах.
Исследователи построили компьютерную 3D-модель пирамиды, предполагая:
Их расчёты показали: пирамида действует как резонатор, усиливая электромагнитные поля в отдельных точках, включая нижнюю часть сооружения.
Причём это касается не только радиоволн: структура работает и с другими типами излучения, хотя и в ограниченном диапазоне частот.
Учёные подчёркивают: скорее всего, этот эффект случайный - древние египтяне вряд ли рассчитывали частотные резонансы. Но результат впечатляющий и уже вдохновляет на современные разработки.
Исследование пирамиды вдохновило учёных на новые идеи в наноинженерии. Особенно перспективно:
У Хеопса три основные камеры:
Внутреннее устройство до сих пор вызывает споры, и часть пространства остаётся недоступной. В 2017 году, кстати, с помощью мюонного сканирования была обнаружена неизвестная пустота длиной около 30 метров, которая до сих пор не исследована физически.
Пирами́да Хео́пса (Великая пирамида Гизы) — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта.
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