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Это исследование может перечеркнуть мечту Маска: колонизация Марса под угрозой

2:51
Наука

Пыль. Казалось бы, что может быть незаметнее и банальнее? Но именно она, а не радиация, мороз или отсутствие кислорода, может стать главным врагом человечества на Марсе. Новое исследование бьёт тревогу: жизнь на красной планете может оказаться невозможной — по причинам, о которых раньше почти не говорили.

Марс
Фото: Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency
Марс

Когда мечта встречается с реальностью

Илон Маск не раз заявлял, что намерен лично отправиться на Марс — и даже не исключает, что закончит там свои дни. SpaceX активно развивает проект Starship, который должен сделать межпланетные полёты доступными, а база на Марсе — вопросом времени.

Но всё чаще на пути к мечте всплывают неочевидные, но критические проблемы. Последняя из них — марсианская пыль.

Пыль, от которой не скрыться

Исследование, опубликованное в журнале GeoHealth, предупреждает: марсианская пыль токсична и потенциально смертельно опасна.

Что в ней не так

  • Частички размером всего 3 микрона — как споры плесени;
  • Слишком малы, чтобы выводиться естественным путём;
  • Легко проникают в дыхательные пути и оседают в лёгких, проникая в кровь;
  • Могут поражать не только лёгкие, но и почки, щитовидную железу и ЖКТ.

А теперь — главное: состав пыли

Вот что может быть в каждом вдохе на Марсе:

  • Мышьяк: токсин с канцерогенным эффектом.
  • Кадмий: поражает почки.
  • Хром: вызывает воспаления и мутации клеток.
  • Перхлораты: подавляют функцию щитовидки.
  • Оксиды железа и кремний: вызывают фиброз лёгких.

На Земле такие вещества встречаются в промзонах или на рудниках. На Марсе — они везде. И из-за низкой гравитации пыль дольше висит в воздухе, проникая повсюду: в модули, технику, даже в скафандры.

Что это значит для будущих миссий

Учёные из Университета Южной Калифорнии уверены: долговременная колонизация Марса невозможна без кардинальных технологических решений. А пока — только краткосрочные миссии, с:

  • Герметично защищёнными базами.
  • Высокоэффективной фильтрацией воздуха.
  • Антистатическими материалами для одежды и техники.
  • Полной изоляцией внутренней среды от внешней.

Любая ошибка — и невидимая пыль может стать величайшей угрозой для марсианской команды.

Иллюзия второго дома

Марс привлекателен своей удалённостью, романтикой космоса, мечтой об альтернативной планете. Но реальность такова: пока у нас нет технологий, чтобы даже дышать там без риска.

Колонизация Марса — это не только ракеты и купола. Это битва с невидимым врагом, который уже там и ждать не будет.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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