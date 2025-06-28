Это исследование может перечеркнуть мечту Маска: колонизация Марса под угрозой

Пыль. Казалось бы, что может быть незаметнее и банальнее? Но именно она, а не радиация, мороз или отсутствие кислорода, может стать главным врагом человечества на Марсе. Новое исследование бьёт тревогу: жизнь на красной планете может оказаться невозможной — по причинам, о которых раньше почти не говорили.
Илон Маск не раз заявлял, что намерен лично отправиться на Марс — и даже не исключает, что закончит там свои дни. SpaceX активно развивает проект Starship, который должен сделать межпланетные полёты доступными, а база на Марсе — вопросом времени.
Но всё чаще на пути к мечте всплывают неочевидные, но критические проблемы. Последняя из них — марсианская пыль.
Исследование, опубликованное в журнале GeoHealth, предупреждает: марсианская пыль токсична и потенциально смертельно опасна.
Вот что может быть в каждом вдохе на Марсе:
На Земле такие вещества встречаются в промзонах или на рудниках. На Марсе — они везде. И из-за низкой гравитации пыль дольше висит в воздухе, проникая повсюду: в модули, технику, даже в скафандры.
Учёные из Университета Южной Калифорнии уверены: долговременная колонизация Марса невозможна без кардинальных технологических решений. А пока — только краткосрочные миссии, с:
Любая ошибка — и невидимая пыль может стать величайшей угрозой для марсианской команды.
Марс привлекателен своей удалённостью, романтикой космоса, мечтой об альтернативной планете. Но реальность такова: пока у нас нет технологий, чтобы даже дышать там без риска.
Колонизация Марса — это не только ракеты и купола. Это битва с невидимым врагом, который уже там и ждать не будет.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?