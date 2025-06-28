Удалённый сигнал из глубин Вселенной поразил астрономов

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Как выглядела Вселенная 10 миллиардов лет назад? Оказалось, в её недрах скрывались энергетические структуры, о существовании которых раньше никто не догадывался. Астрономы сделали поразительное открытие — впервые обнаружен так называемый "мини-гало" у одного из самых удалённых скоплений галактик.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Радио-волны из космоса

Это космическое облако частиц находится так далеко, что свет от него идёт до Земли 10 миллиардов лет. Оно стало самым далёким из всех подобных объектов, когда-либо найденных человечеством — и вдвое превзошло предыдущий рекорд.

Что такое "мини-гало"?

Мини-гало — это облако заряженных частиц, заполняющее пространство между галактиками внутри скопления. Эти частицы излучают радиоволны, которые и удалось уловить с Земли. Их источник — не сами галактики, а целая область, охватывающая миллион световых лет.

"Это словно обнаружить гигантский космический океан, в котором кластеры галактик буквально купаются в потоке высокоэнергетических частиц", — рассказывает Джули Хлавечек-Ларрондо, один из лидеров исследования.

Как обнаружили этот феномен

Открытие стало возможным благодаря телескопу LOFAR — сети из более чем 100 000 антенн, разбросанных по всей Европе. Ученые изучали кластер SpARCS1049, когда заметили еле уловимый, но устойчивый радиосигнал.

Интересно, что до этого мини-гало удавалось зафиксировать только в ближней Вселенной. Теперь же мы заглянули почти в самое её начало.

Откуда берутся эти частицы

Есть две основные версии:

Сверхмассивные чёрные дыры. Они могут выбрасывать мощные потоки частиц, наполняя пространство энергией.

Столкновения космических частиц. При столкновениях в горячей плазме возникают частицы, разгоняющиеся почти до скорости света.

"То, что мы зафиксировали столь сильный радиосигнал на таком расстоянии, просто поражает. Это значит, что высокоэнергетические процессы формировали галактические структуры почти с момента их появления", — говорит Роланд Тиммерман, соавтор открытия.

Что это значит для науки

Наблюдение таких мини-гало — редкий шанс заглянуть в юность Вселенной. Открытие говорит о том, что энергетическая подпитка галактических кластеров происходила миллиарды лет дольше, чем считалось ранее.

С будущими телескопами, такими как Square Kilometer Array, учёные смогут ловить ещё более слабые сигналы и глубже понять, как развивалась Вселенная.

"Мы только начали приоткрывать завесу над тем, насколько мощной была молодая Вселенная", — заключает Хлавечек-Ларрондо.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

