Удалённый сигнал из глубин Вселенной поразил астрономов

Как выглядела Вселенная 10 миллиардов лет назад? Оказалось, в её недрах скрывались энергетические структуры, о существовании которых раньше никто не догадывался. Астрономы сделали поразительное открытие — впервые обнаружен так называемый "мини-гало" у одного из самых удалённых скоплений галактик.
Это космическое облако частиц находится так далеко, что свет от него идёт до Земли 10 миллиардов лет. Оно стало самым далёким из всех подобных объектов, когда-либо найденных человечеством — и вдвое превзошло предыдущий рекорд.
Мини-гало — это облако заряженных частиц, заполняющее пространство между галактиками внутри скопления. Эти частицы излучают радиоволны, которые и удалось уловить с Земли. Их источник — не сами галактики, а целая область, охватывающая миллион световых лет.
"Это словно обнаружить гигантский космический океан, в котором кластеры галактик буквально купаются в потоке высокоэнергетических частиц", — рассказывает Джули Хлавечек-Ларрондо, один из лидеров исследования.
Открытие стало возможным благодаря телескопу LOFAR — сети из более чем 100 000 антенн, разбросанных по всей Европе. Ученые изучали кластер SpARCS1049, когда заметили еле уловимый, но устойчивый радиосигнал.
Интересно, что до этого мини-гало удавалось зафиксировать только в ближней Вселенной. Теперь же мы заглянули почти в самое её начало.
Есть две основные версии:
Сверхмассивные чёрные дыры. Они могут выбрасывать мощные потоки частиц, наполняя пространство энергией.
Столкновения космических частиц. При столкновениях в горячей плазме возникают частицы, разгоняющиеся почти до скорости света.
"То, что мы зафиксировали столь сильный радиосигнал на таком расстоянии, просто поражает. Это значит, что высокоэнергетические процессы формировали галактические структуры почти с момента их появления", — говорит Роланд Тиммерман, соавтор открытия.
Наблюдение таких мини-гало — редкий шанс заглянуть в юность Вселенной. Открытие говорит о том, что энергетическая подпитка галактических кластеров происходила миллиарды лет дольше, чем считалось ранее.
С будущими телескопами, такими как Square Kilometer Array, учёные смогут ловить ещё более слабые сигналы и глубже понять, как развивалась Вселенная.
"Мы только начали приоткрывать завесу над тем, насколько мощной была молодая Вселенная", — заключает Хлавечек-Ларрондо.
Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
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