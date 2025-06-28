Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов

Он покоился на глубине более 600 метров у берегов Колумбии более трёх веков. Легенда, мечта кладоискателей, проклятие империй. Галеон Сан-Хосе, считавшийся "Святым Граалем кораблекрушений", наконец найден. И вместе с ним — сокровища, поражающие даже видавших виды историков: тонны золота, серебра, изумрудов и китайского фарфора.
Сан-Хосе — это не просто испанский корабль. Это один из самых богатых галеонов своего времени, отправившийся из Панамы в июне 1708 года с грузом бесценных сокровищ. Судно шло в составе испанского флота, направлявшегося в Европу через Картахену-де-Индиас (ныне — Колумбия). Его охраняли 600 человек и 64 пушки.
Но путь был прерван. У побережья Колумбии Сан-Хосе был атакован британским флотом в разгар войны за испанское наследство. По версии очевидцев, во время боя на борту вспыхнули пороховые склады — корабль взорвался и затонул вместе с грузом и командой.
Исследования велись тайно. Только позже стало известно, что в операции участвовали подводные беспилотники и эхолокация последнего поколения. Снимки с места крушения подтвердили: это именно Сан-Хосе.
И всё это — только видимая часть. По расчетам экспертов, корабль перевозил от 7 до 11 миллионов золотых и серебряных монет, а также личные ценности испанских дворян, купцов и представителей церкви.
По данным National Geographic, ориентировочная стоимость всех найденных предметов составляет более 18 миллиардов евро (≈21 миллиард долларов). Это делает Сан-Хосе самым дорогим кораблекрушением в истории человечества.
Вопрос: кому принадлежит 21 миллиард долларов на дне моря? — пока остаётся без ответа.
Колумбия создаёт национальный музей подводного культурного наследия, где, возможно, часть находок будет представлена. Но сам корабль и большая часть артефактов пока остаются нетронутыми на глубине — доступ к ним строго ограничен.
Эксперты называют Сан-Хосе не только бесценной находкой, но и символом разрушительного наследия колониализма, морских войн и глобального конфликта за ресурсы. И пока на поверхности идут юридические баталии, в темноте карибского дна покоится золото, которое когда-то изменило ход истории.
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