Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов

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Он покоился на глубине более 600 метров у берегов Колумбии более трёх веков. Легенда, мечта кладоискателей, проклятие империй. Галеон Сан-Хосе, считавшийся "Святым Граалем кораблекрушений", наконец найден. И вместе с ним — сокровища, поражающие даже видавших виды историков: тонны золота, серебра, изумрудов и китайского фарфора.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сундук с золотом под водой

Галеон-призрак: история корабля, исчезнувшего в пламени

Сан-Хосе — это не просто испанский корабль. Это один из самых богатых галеонов своего времени, отправившийся из Панамы в июне 1708 года с грузом бесценных сокровищ. Судно шло в составе испанского флота, направлявшегося в Европу через Картахену-де-Индиас (ныне — Колумбия). Его охраняли 600 человек и 64 пушки.

Но путь был прерван. У побережья Колумбии Сан-Хосе был атакован британским флотом в разгар войны за испанское наследство. По версии очевидцев, во время боя на борту вспыхнули пороховые склады — корабль взорвался и затонул вместе с грузом и командой.

Что нашли на дне

Исследования велись тайно. Только позже стало известно, что в операции участвовали подводные беспилотники и эхолокация последнего поколения. Снимки с места крушения подтвердили: это именно Сан-Хосе.

На дне Карибского моря обнаружены

Серебряные монеты 1707 года с клеймами монетного двора Лимы;

с клеймами монетного двора Лимы; Пушки с гравировками XVII века - каждая уникальна, с именами и гербами;

- каждая уникальна, с именами и гербами; Китайский фарфор периода династии Цин - высокоточный экспортный фарфор из эпохи Канси (1661-1722);

- высокоточный экспортный фарфор из эпохи Канси (1661-1722); Кристаллы, слитки, изумруды, которых на борту было не меньше трёх тонн по оценкам историков.

И всё это — только видимая часть. По расчетам экспертов, корабль перевозил от 7 до 11 миллионов золотых и серебряных монет, а также личные ценности испанских дворян, купцов и представителей церкви.

Почему Сан-Хосе столько стоит

По данным National Geographic, ориентировочная стоимость всех найденных предметов составляет более 18 миллиардов евро (≈21 миллиард долларов). Это делает Сан-Хосе самым дорогим кораблекрушением в истории человечества.

Для сравнения: Титаник перевозил менее трети такой суммы в золотом эквиваленте, а знаменитый британский HMS Sussex, затонувший у Гибралтара, оценивался в "лишь" 4 миллиарда.

Но теперь началась другая битва — юридическая

Колумбия настаивает

Галеон найден в её территориальных водах и является объектом культурного наследия, подлежащим сохранению in situ — на месте, без поднятия.

Испания возражает

Корабль — государственный военный флот Испании, и, по конвенции ЮНЕСКО, имущество под флагом другой страны не может быть изъято третьей стороной.

Перу — третий участник спора

По их версии, все ценности были награблены с территории современных Анд, а значит, принадлежат потомкам коренных народов, у которых были изъяты при испанской колонизации.

Вопрос: кому принадлежит 21 миллиард долларов на дне моря? — пока остаётся без ответа.

Что будет дальше

Колумбия создаёт национальный музей подводного культурного наследия, где, возможно, часть находок будет представлена. Но сам корабль и большая часть артефактов пока остаются нетронутыми на глубине — доступ к ним строго ограничен.

Эксперты называют Сан-Хосе не только бесценной находкой, но и символом разрушительного наследия колониализма, морских войн и глобального конфликта за ресурсы. И пока на поверхности идут юридические баталии, в темноте карибского дна покоится золото, которое когда-то изменило ход истории.

Уточнения

Археоло́гия — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

