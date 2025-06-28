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Ваши пароли исчезнут в августе: Microsoft запускает новую систему

2:18
Наука

Вы всё ещё пользуетесь Microsoft Authenticator для хранения паролей? Тогда у нас для вас важные новости: начиная с августа, все сохранённые пароли исчезнут, и вы больше не сможете использовать функцию автозаполнения.

Microsoft
Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Microsoft

Но не стоит паниковать. Всё не так страшно — Microsoft переходит на новый, куда более надёжный способ входа: passkeys.

Что такое passkey и почему это безопаснее

Passkey — это цифровой ключ, который создаётся один раз и хранится только на вашем устройстве. Вход осуществляется через биометрию — отпечаток пальца, Face ID — или PIN-код. Это значит:

  • Не нужно запоминать сложные пароли.
  • Хакерам нечего украсть — данные не хранятся на сервере.
  • Защита от фишинга и взлома намного надёжнее.

Как объясняет Attila Tomaschek, эксперт по цифровой безопасности CNET:

"Пароли можно взломать. Passkey требует и публичный, и локальный приватный ключ — это минимизирует риск фишинга и атак перебором".

Какие изменения ждут вас

Переход будет происходить поэтапно:

  • Июль 2025 — функция автозаполнения паролей больше не будет доступна.
  • Август 2025 — сохранённые пароли в Authenticator исчезнут.

Если вы всё же хотите использовать обычные пароли, их можно сохранить в браузере Microsoft Edge. Но эксперты настоятельно советуют перейти на passkeys.

Как включить passkey в Microsoft Authenticator

Microsoft упростила настройку. Всё, что нужно:

  • Откройте приложение Microsoft Authenticator.
  • Выберите нужный аккаунт.
  • Нажмите "Set up a passkey".
  • Войдите под своим логином.

Приложение автоматически предложит включить passkey и использовать его по умолчанию при следующих входах.
Если у вас установлен одноразовый код, он тоже может использоваться вместо пароля.

Почему это важно

По данным CNET, почти половина американцев до сих пор использует одни и те же пароли для разных сервисов или придумывает слишком предсказуемые. Это огромный риск. Microsoft делает шаг к тому, чтобы избавить пользователей от этой привычки.

Уточнения

Аутентифика́ция (англ. authentication ← греч. αὐθεντικός [authentikos] "реальный, подлинный" ← αὐτός [autos] "сам; он самый") — процедура проверки подлинности.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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