Ваши пароли исчезнут в августе: Microsoft запускает новую систему

Вы всё ещё пользуетесь Microsoft Authenticator для хранения паролей? Тогда у нас для вас важные новости: начиная с августа, все сохранённые пароли исчезнут, и вы больше не сможете использовать функцию автозаполнения.
Но не стоит паниковать. Всё не так страшно — Microsoft переходит на новый, куда более надёжный способ входа: passkeys.
Passkey — это цифровой ключ, который создаётся один раз и хранится только на вашем устройстве. Вход осуществляется через биометрию — отпечаток пальца, Face ID — или PIN-код. Это значит:
Как объясняет Attila Tomaschek, эксперт по цифровой безопасности CNET:
"Пароли можно взломать. Passkey требует и публичный, и локальный приватный ключ — это минимизирует риск фишинга и атак перебором".
Переход будет происходить поэтапно:
Если вы всё же хотите использовать обычные пароли, их можно сохранить в браузере Microsoft Edge. Но эксперты настоятельно советуют перейти на passkeys.
Microsoft упростила настройку. Всё, что нужно:
Приложение автоматически предложит включить passkey и использовать его по умолчанию при следующих входах.
Если у вас установлен одноразовый код, он тоже может использоваться вместо пароля.
По данным CNET, почти половина американцев до сих пор использует одни и те же пароли для разных сервисов или придумывает слишком предсказуемые. Это огромный риск. Microsoft делает шаг к тому, чтобы избавить пользователей от этой привычки.
Аутентифика́ция (англ. authentication ← греч. αὐθεντικός [authentikos] "реальный, подлинный" ← αὐτός [autos] "сам; он самый") — процедура проверки подлинности.
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