Память, которая делает миллиарды: почему на Micron сейчас охотятся инвесторы

Что общего между искусственным интеллектом и взрывным ростом акций? Ответ — память. Micron Technology оказалась в центре внимания после того, как опубликовала яркий прогноз на четвёртый квартал, вызванный неожиданным ажиотажем вокруг её чипов памяти для дата-центров, обслуживающих ИИ.
На фоне сильного отчёта акции Micron подросли на 2% в премаркете. Причина — продажи чипов HBM (High-Bandwidth Memory) выросли почти на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания сейчас единственная, кто масштабно отгружает чипы HBM3E — и делает это уверенно.
"Серверы для ИИ подстёгивают рост Micron, как кофеин — бодрость. Micron — единственный игрок, массово поставляющий HBM3E", — отмечает Майкл Эшли Шульман из Running Point Capital Advisors.
Клиенты у Micron громкие: Nvidia и AMD уже закупают её HBM-чипы, а компания планирует расширять вложения в это направление.
По расчётам J. P. Morgan, продажи HBM-чипов Micron скоро выйдут на уровень в $8 миллиардов в год. Причём это может случиться уже в ближайшие кварталы. Неудивительно, что сразу 10 брокеров повысили ценовые цели по акциям компании.
По словам директора по бизнесу Micron Сумита Саданы, эффект от торговых пошлин в третьем квартале был "довольно умеренным". Аналитики Morgan Stanley добавляют:
"Да, пошлины есть, и хорошо, что компания это признаёт. Но они — не основная причина недавнего роста".
На фоне успеха Micron, в премаркете прибавили и её конкуренты: AMD, Nvidia и Marvell подскочили на 1-3%. С начала года Micron уже выросла на 51%, а AMD и Nvidia — на 19% и 15% соответственно.
Micron сейчас торгуется с форвардным коэффициентом P/E 11,85, опережая SK Hynix (6,48) и немного превосходя Samsung (11,57).
Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?