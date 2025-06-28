Память, которая делает миллиарды: почему на Micron сейчас охотятся инвесторы

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Что общего между искусственным интеллектом и взрывным ростом акций? Ответ — память. Micron Technology оказалась в центре внимания после того, как опубликовала яркий прогноз на четвёртый квартал, вызванный неожиданным ажиотажем вокруг её чипов памяти для дата-центров, обслуживающих ИИ.

Фото: phys.org by NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чип

Прогноз с вау-эффектом

На фоне сильного отчёта акции Micron подросли на 2% в премаркете. Причина — продажи чипов HBM (High-Bandwidth Memory) выросли почти на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания сейчас единственная, кто масштабно отгружает чипы HBM3E — и делает это уверенно.

AI делает своё дело

"Серверы для ИИ подстёгивают рост Micron, как кофеин — бодрость. Micron — единственный игрок, массово поставляющий HBM3E", — отмечает Майкл Эшли Шульман из Running Point Capital Advisors.

Клиенты у Micron громкие: Nvidia и AMD уже закупают её HBM-чипы, а компания планирует расширять вложения в это направление.

Цифры впечатляют

По расчётам J. P. Morgan, продажи HBM-чипов Micron скоро выйдут на уровень в $8 миллиардов в год. Причём это может случиться уже в ближайшие кварталы. Неудивительно, что сразу 10 брокеров повысили ценовые цели по акциям компании.

Пошлины? Не проблема

По словам директора по бизнесу Micron Сумита Саданы, эффект от торговых пошлин в третьем квартале был "довольно умеренным". Аналитики Morgan Stanley добавляют:

"Да, пошлины есть, и хорошо, что компания это признаёт. Но они — не основная причина недавнего роста".

Общий рост сектора

На фоне успеха Micron, в премаркете прибавили и её конкуренты: AMD, Nvidia и Marvell подскочили на 1-3%. С начала года Micron уже выросла на 51%, а AMD и Nvidia — на 19% и 15% соответственно.

Финансовые коэффициенты

Micron сейчас торгуется с форвардным коэффициентом P/E 11,85, опережая SK Hynix (6,48) и немного превосходя Samsung (11,57).

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

