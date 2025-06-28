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Веганская диета против Средиземноморской: кто победит по показателям здоровья

3:17
Наука

Новое клиническое исследование показало, что веганская диета с низким содержанием жиров значительно снижает кислотную нагрузку в организме и может играть важную роль в профилактике диабета.

веганский бургер
Фото: commons.wikimedia by miikkahoo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
веганский бургер

По сравнению с популярной средиземноморской диетой, веганский рацион демонстрирует лучшие результаты по показателям ощелачивания и потере лишнего веса, говорится в журнальной статье Frontiers in Nutrition.

Кислотная нагрузка — это один из ключевых факторов, влияющих на воспалительные процессы и метаболическое здоровье. Продукты животного происхождения, включая мясо, яйца и молочные изделия, увеличивают кислотность в организме, создавая благоприятную почву для хронического воспаления.

Напротив, растительная пища, особенно листовая зелень, ягоды, бобовые и цельнозерновые, обладает ощелачивающим эффектом и способствует выведению токсинов.

В исследовании, организованном Комитетом врачей за ответственную медицину (PCRM), участвовали 62 взрослых человека с избыточным весом. Добровольцы были разделены на две группы: одна соблюдала веганскую диету, другая — средиземноморскую. Обе группы проходили четырёхнедельный период "очищения", после чего в течение 16 недель следовали соответствующим планам питания.

Для объективной оценки кислотной нагрузки использовались показатели PRAL (потенциальная кислотная нагрузка рациона) и NEAP (оценка кислотной нагрузки от чистого потребления белков). Результаты показали, что только у участников на веганской диете показатели кислотной нагрузки снизились значимо. Более того, снижение наблюдалось даже после корректировки на общее потребление калорий, что указывает на независимое влияние самой диеты.

Средний участник веганской группы потерял 13,2 фунта (примерно 6 кг) за 16 недель, в то время как у соблюдавших средиземноморскую диету изменений в массе тела практически не наблюдалось. Эти данные подчеркивают связь между ощелачивающим питанием и снижением веса, а также возможным снижением риска развития метаболических нарушений.

Авторы исследования также отмечают, что ощелачивание организма влияет на уровень рН, делая его менее кислым и более благоприятным для здоровья. К наиболее ощелачивающим продуктам относятся овощи, фрукты, орехи, бобовые и цельнозерновые. В совокупности с исключением животного белка такая диета не только снижает кислотную нагрузку, но и помогает в долгосрочном управлении весом и снижении риска диабета 2 типа.

Комитет врачей за ответственную медицину (PCRM) — некоммерческая организация, основанная в 1985 году, активно занимается продвижением профилактической медицины, клинических исследований и этичного подхода к здравоохранению. Исследование в очередной раз подтверждает: растительный рацион — это не просто тренд, а мощный инструмент в борьбе с хроническими заболеваниями.

Уточнения

Вега́н (англ. vegan) — человек, следующий принципам веганства. Веганы отказываются от потребления всех видов мяса, молока (не считая грудного молока при вскармливании младенцев), яиц, мёда, а также других веществ и добавок, произведённых с использованием животных (таких как желатин и кармин).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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