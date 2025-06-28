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Сила мысли снимает боль: учёные раскрыли неожиданный путь в мозге

2:18
Наука

Можно ли облегчить боль без таблеток, просто силой мысли? Оказывается, да — и нейробиологи наконец поняли, как это работает.

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Мы все слышали истории о людях, которым становилось легче после приёма пустышки — плацебо. Они думали, что это лекарство, и чувствовали реальное облегчение. Но как именно ожидание помогает телу справляться с болью, долго оставалось тайной.

Теперь всё изменилось: учёные из Университета Северной Каролины и их коллеги раскрыли конкретный нейронный путь, активирующийся, когда человек верит, что боль вот-вот уйдёт.

Как работает эффект ожидания

Исследования показали: когда мы надеемся на обезболивание, в мозге запускается цепочка событий. Всё начинается с активации передней поясной коры — она отвечает за эмоции и принятие решений. Далее сигнал идёт в мост — важный центр, соединяющий разные отделы мозга, и оттуда — в мозжечок.

Именно мозжечок, которого раньше считали лишь "координатором движений", неожиданно оказался ключевым игроком в модуляции боли.

Самая удивительная находка

"То, что нейроны в нашей коре взаимодействуют с мозжечком и мостом, чтобы регулировать болевой порог на основе ожиданий, — совершенно неожиданно и невероятно увлекательно", — признался соавтор исследования Грег Шеррер.

Особенно интересным стало открытие роли клеток Пуркинье в мозжечке — ранее их не связывали с болью.

Боль можно отключить… и без веры

Учёные пошли дальше. Они искусственно стимулировали выявленный путь — и добились обезболивания даже без эффекта ожидания. А вот блокировка этой цепи сводила плацебо-эффект на нет.

Это открытие открывает двери к новым обезболивающим методам — без побочных эффектов. Например, нейростимуляция может в будущем заменить часть медикаментов.

Сила мысли — не миф

Понимание того, как ожидание влияет на мозг, — огромный шаг вперёд. Оно показывает: наши мысли не просто отражают реальность, а способны её менять, включая физические ощущения. Возможно, будущее медицины — за умением правильно "настроить" мозг.

Уточнения

Мозжечо́к (лат. cerebellum - дословно "малый мозг") — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. У человека располагается позади продолговатого мозга и варолиева моста, под затылочными долями полушарий головного мозга.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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