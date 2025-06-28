Разгадка глубин: микробы из океана спасут Землю от пластика и болезней

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Пластик исчезает, антибиотики появляются — и всё это благодаря морским микробам. Учёные сделали поразительное открытие: морские микроорганизмы могут не только расщеплять пластик, но и стать источником новых противомикробных препаратов.

Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морское дно

Тайны морского микробиома

За последние два десятилетия количество морских микробов, извлечённых из океанов, резко возросло. Однако на деле расшифровать их геномы и использовать это богатство в медицине и биотехнологии было сложно. Всё изменилось благодаря международной команде исследователей из Китая, Дании и Великобритании.

Они проанализировали почти 43 200 геномов бактерий и архей, полученных из различных морских образцов — от полюса до полюса, от поверхности воды до самых глубоких впадин. И результат оказался впечатляющим: было выявлено 138 уникальных групп микробов, многие из которых ранее были неизвестны науке.

Микробы, которые едят пластик

Особое внимание учёных привлекли три фермента, способные расщеплять обычный пластик и полиэтилентерефталат (ПЭТ) — один из самых устойчивых полимеров, загрязняющих океаны и наносящих вред здоровью человека. Эти находки могут стать прорывом в борьбе с пластиковыми отходами.

Новые горизонты в лечении инфекций

Исследование также открывает двери для создания новых антибиотиков. В условиях, когда устойчивость бактерий к существующим препаратам растёт, такие открытия особенно важны. По данным ВОЗ, эффективность многих противомикробных средств снижается из-за их чрезмерного использования, и человечество нуждается в новых решениях.

Что говорят учёные

"Взаимодействие морских микробов с окружающей средой поддерживает обитаемость Земли. Океан — крупнейшая экосистема планеты", — отметил профессор Томас Мок из Школы наук об окружающей среде UEA.

Лабораторные эксперименты подтвердили жизнеспособность новых подходов. Кроме того, была создана открытая база данных из примерно 24 200 микробных геномов — теперь она доступна исследователям по всему миру.

Важность глобального подхода

"Наша работа не просто продолжает исследования морских систем — она предлагает устойчивые пути использования океанов для решения насущных глобальных проблем", — заключили авторы.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

