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От охоты до ритуалов: как бумеранг из бивня мамонта изменил археологию

2:41
Наука

В пещере Облазова на юге Польши археологи сделали сенсационное открытие — древнейший в мире бумеранг. Уникальный артефакт, выполненный из бивня шерстистого мамонта, первоначально был датирован радиоуглеродным анализом как объект возрастом около 18 000 лет.

бумеранг
Фото: commons.wikimedia by Metropolitan Museum of Art, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бумеранг

Однако благодаря новым методам, включая байесовское моделирование и уточнённый углеродный анализ, учёные пересмотрели дату создания бумеранга: теперь его возраст оценивается в от 42 000 до 39 000 лет назад.

Это делает находку старше сельского хозяйства и финала Ледникового периода, в эпоху, когда Европу ещё населяли неандертальцы. Бумеранг представляет собой изогнутую метательную палку с уплощённым поперечным сечением. Он украшен орнаментами и имеет следы многократного использования, включая остатки красной пигментации — это указывает на его многофункциональность и, возможно, ритуальное или символическое значение.

Уникальность артефакта заключается не только в его возрасте, но и в художественной и технической утончённости. В отличие от других найденных в Европе метательных палок, этот бумеранг явно создавался не только как оружие, но и как объект, несущий идею, образ и, возможно, сакральную функцию. Исследователи предполагают, что он мог использоваться в шаманских церемониях или ритуалах, совмещая утилитарные и духовные аспекты.

Бумеранг из Облазовой пещеры — редкость для европейской археологии. В Европе подобные формы встречаются крайне редко, особенно с такой сохранностью и культурной насыщенностью. Даже ближайшие аналогии из Австралии и Африки не достигают аналогичного уровня техники и символической выразительности.

По мнению учёных, эта находка говорит о том, что ещё в эпоху ориньякской культуры человек обладал абстрактным мышлением и чувствительностью к символам. Это открытие даёт новые основания пересматривать привычные границы между техническим прогрессом и духовной эволюцией в истории человечества.

Таким образом, древний бумеранг из слоновой кости становится не только артефактом охоты, но и своего рода "кодом" общения раннего человека с окружающим миром. Он отражает тонкое переплетение практики, искусства и веры, демонстрируя, что уже десятки тысяч лет назад наши предки были способны создавать объекты, наполненные глубоким смыслом и выразительной формой.

Уточнения

Ориньякская культура — археологическая культура кроманьонцев раннего этапа позднего палеолита. Названа по раскопкам в пещере Ориньяк (Aurignac) в департаменте Верхняя Гаронна (Франция). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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